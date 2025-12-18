La hoja de ruta del Betis en el mercado de fichajes de enero

Es un secreto a voces que el Real Betis Balompié va a acudir al mercado de fichajes de enero para reforzar su plantilla de cara a la segunda parte de la temporada 2025/26. Eso sí, la tarea no va a ser sencilla. Como ya expusieron tanto el presidente Ángel Haro como el vicepresidente José Miguel López Catalán, en las oficinas ya de la ciudad deportiva Luis del Sol se agotó hasta el último céntimo de los 125,9 millones de euros de límite salarial que LaLiga dejó a los béticos en este pasado mercado veraniego. Es por eso que la hoja de ruta del Betis en el mercado invernal se basa en dos grandes etapas: la de salidas y la de entradas.

En el apartado de salidas hay dos nombres que suenan por encima de todos: Chimy Ávila y Cédric Bakambu. Tal y como ya contó hace unos días Diario de Sevilla, por primera vez es el futbolista argentino el que también está dispuesto a buscar una salida para mejorar su situación deportiva. De hecho, desde las dos partes admiten que ven muy viable que pueda llegarse a buen puerto en esta situación, que sería en forma de traspaso. Al argentino le quedan por amortizar unos 2-2.2 millones de euros.

Lo Celso celebra con Chimy Ávila y Marc Roca su gol. / Borislav Troshev/ Efe

Bakambu, la otra salida del Betis

El congoleño estará unos días (como máximo, hasta el 18 de enero) preocupado de la participación de su combinado nacional en la Copa de África. Eso sí, mientras, tanto en su agencia como en el Betis estarán trabajando para buscar una buena opción de salida en este primer mes del año. Ya en verano el futbolista se abrió a salir, ya que nunca quiso ser un problema para la entidad de Heliópolis, con muy buena predisposición siempre que la opción fuese beneficiosa para todas las partes.

Una vez que se produzcan las salidas, podrán darse las entradas. Y es que según ha podido conocer este periódico, con la renovación de Isco Alarcón y la salida, por ejemplo, del Chimy Ávila (con lo que este ocupa), ya habría hueco suficiente para una incorporación muy interesante para reforzar al equipo (salarialmente hablando).

Manu Fajardo, en su despacho en la Ciudad Deportiva Luis del Sol durante una entrevista a este periódico. / Juan Carlos Vázquez

La parte de las llegadas en el Betis

Una vez se produzca esa apertura salarial, la maquinaria de las llegadas comenzará a funcionar a mayor velocidad para llegar a la etapa de cierre. La posición prioritaria es la del delantero. La dirección deportiva comandada por Manu Fajardo lleva meses estudiando a través de distintos modelos dinámicos el mercado, con viajes a Italia especialmente, tanto de él, como de varios miembros de su secretaría técnica ampliamente reconocidos por el beticismo a nivel histórico. El perfil es un jugador cedido, al que se le pueda llegar a incluir una opción de compra y que quiera reivindicarse de cara al Mundial 2026.

Han aparecido varios nombres: Fábio Silva, Gonzalo García... En el caso del primero de ellos, ya informamos en Diario de Sevilla sobre cuál es la situación y otros nombres alternativos: en Heliópolis es un jugador que gusta mucho. De hecho han llegado a preguntar por su situación. Pero nada más. Según siguen informando a este medio ambas partes, no hay negociaciones en curso ni entre clubes ni con la parte del jugador. Eso sí, siendo aún 17 de diciembre, nada se debe descartar, y menos cuando el futbolista estaría dispuesto a vestir las trece barras.

Queda mucho, 13 días para el inicio del mercado, y la lista de candidatos que manejan en la comisión deportiva es muy amplia y finalmente llegará el que mejores condiciones ofrezca en relación con el posible rendimiento.

Manu Fajardo, en un momento de la entrevista. / Juan Carlos Vázquez

No se deben descartar otros movimientos

Otro aspecto clave es que no se deben descartar otros movimientos en otras posiciones. Al menos, esa es la información que llega a este diario a día de hoy. Tanto a nivel de salidas, ya que las cuentas son claras; se necesitan plusvalías antes del 30 de junio, como a nivel de llegadas para paliar esas bajas que supondrían más movimientos.