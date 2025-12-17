Alineación probable del Betis ante el Murcia en Copa del Rey: la obligación de Lo Celso

Nuevo partido intersemanal para el Betis de Manuel Pellegrini y nuevo rompecabezas para el técnico chileno. Las lesiones no paran de sucederse partido tras partido y el calendario no da tregua. Al margen de que viene de jugar este pasado lunes en Vallecas y que el domingo tiene una cita trascendental en el Estadio de La Cartuja ante el Getafe, no va a poder contar con Isco, Llorente, Junior y Marc Roca para el choque copero ante el Murcia. A todo esto, se une la tensión de tener que pasar obligatoriamente y que el rival va a jugar con los nervios del favoritismo del combinado verdiblanco. A partir de aquí, ¿cuál será el once probable del Ingeniero?

Hay algunas dudas y otros puestos parecen bastante fijos. En la portería todo apunta a que Adrián seguirá en la Copa del Rey, y ya buscará el momento clave para volver a introducir a Pau López, que posiblemente sea en Europa con la clasificación ya conseguida. Luego, con Llorente K.O., lo normal es que rote a Natan en la pareja de centrales y a Fornals en el centro del campo.

El posible once del Betis ante el Murcia en Copa del Rey

Lo Celso, el líder del Betis en Murcia

El argentino debe ser el protagonista del partido. Las críticas vuelven a su persona (y con razón) y debe dar un golpe encima de la mesa para desquitarse del mal juego que viene arrastrando y a partir de ahí volver a remontar el vuelo. La continuidad para Rodrigo Riquelme es clave y pueden tener su oportunidad Pablo García y Chimy Ávila.

Por tanto, el once probable del Betis ante el Murcia es: Adrián San Miguel; Ángel Ortiz, Bartra, Valentín, Ricardo Rodríguez; Deossa, Altimira; Lo Celso; Pablo García, Riquelme y Chimy Ávila.