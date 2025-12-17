Alineación probable del Betis ante el Murcia en Copa del Rey: la obligación de Lo Celso
Es el momento perfecto para que el argentino cambie el rumbo de su temporada
Nuevo partido intersemanal para el Betis de Manuel Pellegrini y nuevo rompecabezas para el técnico chileno. Las lesiones no paran de sucederse partido tras partido y el calendario no da tregua. Al margen de que viene de jugar este pasado lunes en Vallecas y que el domingo tiene una cita trascendental en el Estadio de La Cartuja ante el Getafe, no va a poder contar con Isco, Llorente, Junior y Marc Roca para el choque copero ante el Murcia. A todo esto, se une la tensión de tener que pasar obligatoriamente y que el rival va a jugar con los nervios del favoritismo del combinado verdiblanco. A partir de aquí, ¿cuál será el once probable del Ingeniero?
Hay algunas dudas y otros puestos parecen bastante fijos. En la portería todo apunta a que Adrián seguirá en la Copa del Rey, y ya buscará el momento clave para volver a introducir a Pau López, que posiblemente sea en Europa con la clasificación ya conseguida. Luego, con Llorente K.O., lo normal es que rote a Natan en la pareja de centrales y a Fornals en el centro del campo.
Lo Celso, el líder del Betis en Murcia
El argentino debe ser el protagonista del partido. Las críticas vuelven a su persona (y con razón) y debe dar un golpe encima de la mesa para desquitarse del mal juego que viene arrastrando y a partir de ahí volver a remontar el vuelo. La continuidad para Rodrigo Riquelme es clave y pueden tener su oportunidad Pablo García y Chimy Ávila.
Por tanto, el once probable del Betis ante el Murcia es: Adrián San Miguel; Ángel Ortiz, Bartra, Valentín, Ricardo Rodríguez; Deossa, Altimira; Lo Celso; Pablo García, Riquelme y Chimy Ávila.
