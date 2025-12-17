Betis 4-1 Sevilla: el polémico mensaje oculto del Betis en su nuevo estadio
El conjunto verdiblanco presentó en redes sociales fotos del nuevo estadio con este mensaje encubierto
Las claves de la Junta de Accionistas del Betis este pasado martes
En la tarde de este pasado martes tuvo lugar la Junta de Accionistas del Real Betis Balompié en el Hotel Barceló Renacimiento, la cual pudieron seguir en directo a través de Diario de Sevilla con todo detalle, desde el inicio hasta el canutazo posterior de Ángel Haro. Uno de los puntos clave fue el Estadio Benito Villamarín y todo lo que envuelve a su situación actual: obras, coste, fecha de finalización... Pero en redes sociales tuvo mucha repercusión también una fotografía que subió el combinado de La Palmera a sus redes sociales. Y es que aparentemente sólo se ve el proyecto del campo desde un perfil exterior y aéreo. Pero varias personas se dieron cuenta que haciendo Zoom a uno de los marcadores del estadio había una sorpresa relacionada con el derbi ante el Sevilla FC.
Esa sorpresa era en forma de premonición. Un contundente 4-1 a favor de los verdiblancos dando a entender que iba a ser el resultado de uno de los partidos que se iban a ver en el nuevo estadio. A partir de ahí aparecieron numerosos comentarios de todo tipo comentando la publicación.
Las reacciones no se hicieron esperar a la maqueta del nuevo Villamarín
Una de las primeras respuestas fue una foto de un aficionado del conjunto rojiblanco que cambió el escudo del Sevilla por el del Chelsea, emulando el resultado que se produjo en la final de la UEFA Conference League, realmente doloroso para los béticos. Otros usuarios como @mivida_sfc comentaron: "Resultados que solo pueden ver en el FIFA, en cambio, al revés sí existe, y varias veces". Textos como este hay muchísimos, al mismo tiempo que también hay otros que se lo toman con humor, eso sí, en su mayoría en el barrio de Heliópolis.
Los pilares del nuevo Benito Villamarín
Las claves de la información que se dio a conocer por parte del Consejo de Administración fueron las siguientes:
- A finales del mes de febrero se espera que se firme el contrato de construcción con la constructora.
- Las obras están previstas que terminen alrededor del 2 de mayo del año 2028.
- El coste de la obra serán 247 millones de euros, a lo que habría que añadir una serie de aplicaciones hasta los 262 millones de euros.
- Este coste no incluye la zona anexa al estadio (centro comercial).
