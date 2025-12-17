Betis 4-1 Sevilla: el polémico mensaje oculto del Betis en su nuevo estadio

En la tarde de este pasado martes tuvo lugar la Junta de Accionistas del Real Betis Balompié en el Hotel Barceló Renacimiento, la cual pudieron seguir en directo a través de Diario de Sevilla con todo detalle, desde el inicio hasta el canutazo posterior de Ángel Haro. Uno de los puntos clave fue el Estadio Benito Villamarín y todo lo que envuelve a su situación actual: obras, coste, fecha de finalización... Pero en redes sociales tuvo mucha repercusión también una fotografía que subió el combinado de La Palmera a sus redes sociales. Y es que aparentemente sólo se ve el proyecto del campo desde un perfil exterior y aéreo. Pero varias personas se dieron cuenta que haciendo Zoom a uno de los marcadores del estadio había una sorpresa relacionada con el derbi ante el Sevilla FC.

Esa sorpresa era en forma de premonición. Un contundente 4-1 a favor de los verdiblancos dando a entender que iba a ser el resultado de uno de los partidos que se iban a ver en el nuevo estadio. A partir de ahí aparecieron numerosos comentarios de todo tipo comentando la publicación.

Las reacciones no se hicieron esperar a la maqueta del nuevo Villamarín

Una de las primeras respuestas fue una foto de un aficionado del conjunto rojiblanco que cambió el escudo del Sevilla por el del Chelsea, emulando el resultado que se produjo en la final de la UEFA Conference League, realmente doloroso para los béticos. Otros usuarios como @mivida_sfc comentaron: "Resultados que solo pueden ver en el FIFA, en cambio, al revés sí existe, y varias veces". Textos como este hay muchísimos, al mismo tiempo que también hay otros que se lo toman con humor, eso sí, en su mayoría en el barrio de Heliópolis.

Los pilares del nuevo Benito Villamarín

Las claves de la información que se dio a conocer por parte del Consejo de Administración fueron las siguientes: