La salida del Chimy Ávila del Betis en enero toma forma

El Real Betis Balompié ya trabaja en la incorporación de un delantero en este mercado invernal. En la dirección deportiva comandada por Manu Fajardo tienen muchos nombres, y uno de ellos es Fábio Silva, sobre el que pronto deberían conocerse novedades en torno a las pretensiones del Borussia Dortmund y los planes del jugador. Pero para poder pensar en incorporaciones, primero deben solucionar el apartado de salidas en La Palmera, y ahí aparece en mayúsculas el nombre del Chimy Ávila. El argentino estuvo cerca de salir en el mercado de enero, pero no llegaron propuestas de última hora que le contentaran.

Según ha podido conocer Diario de Sevilla, ante la falta de protagonismo en estos meses ha decidido que lo mejor es buscar una solución fuera de Heliópolis. Además, las fuentes consultadas por este diario trasladan que hasta el momento no se ha avanzado nada en firme con ningún equipo, pero que ven muy viable su salida en enero.

Chimy Avila, en un momento de la segunda parte. / J. Corchero / E. P.

Una salida en forma de traspaso

Viendo lo difícil que fue encontrar un equipo en verano que contentase a todas las partes, se podría llegar a pensar que en un mercado más complicado aún como el de enero podría ser una cesión la vía más cercana. Pero la realidad es que a este medio lo que trasladan es que el argentino saldría del Betis a través de un traspaso. A partir de ahí, los puntos clave son el nuevo salario del futbolista en el otro equipo (un tema no baladí) y el montante que debe percibir el conjunto verdiblanco.

Costó cuatro millones de euros a los que hay que añadir 700.000 euros más en variables que se han cumplido dentro del contrato de tres años y medio que se le firmó. A partir de aquí, las cuentas hablan de que queda por amortizar entre 2 y 2,5 millones de euros por el sudamericano, cifras a partir de las cuales debería moverse la operación para que no compute negativamente en un límite salarial que está exprimido al máximo en las oficinas del Betis.