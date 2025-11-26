El diseño de la cubierta impide adjudicar la obra del Benito Villamarín

El diseño definitivo de la cubierta del nuevo Benito Villamarín impide al club heliopolitano adjudicar la obra para levantar la nueva grada de Preferencia y el edificio comercial y de ocio anexo. Las constructoras interesadas en la reforma del estadio necesitan los detalles de las cargas que pueden soportar los graderíos de Gol Norte y Fondo, terminados en 2010, y el de Gol Sur, presentado en julio de 2017, para cerrar su oferta al ambicioso proyecto. Para ello, el Real Betis Balompié está realizando un estudio que disipe “las dudas que genera una estructura de hace 20 años”.

Desde el club heliopolitano apuntaron a este periódico que, “desde el inicio del proyecto, había necesidad de detallar más las cargas de la cubierta en las gradas. Es un proceso técnico habitual en cualquier obra de esta envergadura”. El director de operaciones, Ricardo Castillo, apuntó la semana pasada que “se colocará una cubierta sobre una estructura de hace 20 años, que genera incertidumbres que hace que no podamos adjudicar la construcción. Cuando despejemos las dudas, ya podremos tener una oferta definitiva”.

El director de operaciones apunta que, en Sevilla, la demanda VIP es “limitada”

Durante su intervención en el foro Estadios Summit celebrado en el Auditorio El Beatriz de Madrid, el directivo del Betis expuso que la reforma se hace pensando en “la hospitalidad”, aumentando el número de asientos destinados a este aspecto de manera significativa. Castillo zanjó su intervención argumentando que “hay que tener los pies en la tierra” porque la demanda de público VIP es importante, pero en Sevilla tienen un “poder económico limitado”.

Dos temporadas de exilio en La Cartuja era la idea inicial. Serán más. Nueve constructoras se presentaron al proyecto, pero cuando el club fue al mercado “ninguna propuesta satisfacía ni económica ni técnicamente las expectativas del club”, explicó en los medios de la entidad Federico Martínez Feria, director general.

Recreación de la cubierta del futuro estadio. / M.G.

“Estamos negociando con tres empresas constructoras. A partir de este momento abrimos un proceso colaborativo. La obra en ningún momento ha parado ni va a parar. Es enlazar una fase con la otra. En cuanto a previsiones y planificación, la idea es que se tenga un adjudicatario en el primer trimestre de 2026 y acto seguido a la finalización de la demolición empezar con las pantallas de contención y seguir con la mejora del proyecto”, indicó Ozgur Unay, consejero encargado de infraestructuras.

También habló de la cubierta: “Desde que se hizo el proyecto original hace más de 25 años la técnica ha avanzado y lo hemos adaptado a los nuevos tiempos. Hay una dificultad en cuanto a plazos y tiempos, porque hay que ensamblarlos dentro del terreno de juego y levantarlos allí. Es una operación que puede tardar incluso hasta tres meses”, indicó.