Urbanismo tramita la recalificación del San Francisco de Paula

Una recalificación para mejorar la movilidad, la preservación del patrimonio y el modelo de ciudad promovido en el Plan General. La Gerencia de Urbanismo se encuentra tramitando el cambio de calificación urbanística del Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula, que cuenta con dos céntricas parcelas en los números 7 y 9 de la calle Santa Ángela de la Cruz con una superficie de 2.241 metros cuadrados. El estudio de ordenación elaborado propone el cambio de la calificación actual de Equipamiento Dotacional Educativo a Centro Histórico “con el objetivo de garantizar un uso más adecuado, sostenible y compatible con el entorno patrimonial protegido”. Esto permitiría nuevos usos como los de vivienda, hotelero, oficinas y comercio.

El inmueble ha estado destinado históricamente a equipamiento docente, “un uso que en la actualidad presenta serias disfunciones con la realidad urbana y de movilidad del centro histórico, debido al carácter masivo de entradas y salidas, la necesidad de transporte escolar y servicios auxiliares, así como la dificultad logística para la carga y descarga en un entorno peatonalizado y con accesos restringidos”.

18-11 Parcela San Francisco de Paula / Dpto de infografía. Fuente: elaboración propia

Otra de las motivaciones para el cambio se debe a que “es notorio hacer constar que, al igual que en Sevilla existía una demanda social a finales del siglo XX que motivó a la administración local el cambio de uso de residencial a dotacional privado, en la actualidad esa demanda está mermada por motivos poblacionales”. El promotor especifica que su ubicación en el interior del casco histórico en una parcela de configuración compleja, con accesos limitados al tráfico rodado y sin posibilidad de crecimiento físico, dificulta gravemente la adaptación del centro a los requerimientos educativos y urbanísticos del siglo XXI. “Esta situación genera una evidente contradicción entre la función docente que desempeña y las condiciones estructurales urbanas que la rodean”. Y puntualiza que el planteamiento para que las fincas pasen de nuevo a la categoría de Centro Histórico conforme a su origen, “no solo permite resolver de forma coherente una incompatibilidad funcional prolongada en el tiempo, sino que contribuye activamente a la regeneración del tejido habitacional del centro de la ciudad conforme a los principios del actual del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla (PGOU) y a las estrategias de recuperación del Casco Antiguo”.

Además del uso pormenorizado de vivienda en sus dos categorías, plurifamiliar y unifamiliar, la ordenación Centro Histórico permite talleres artesanales, almacenamiento, taller doméstico, servicios avanzados, comercio, oficinas, hotelero, recreativo y espectáculos públicos, agrupaciones terciarias, aparcamiento, equipamiento y servicios públicos salvo instalaciones deportivas singulares y grandes centros hospitalarios, espacios libres, viario y transportes e infraestructuras básicas.

El promotor del estudio de ordenación sostiene que el cambio de uso propuesto, sin alterar los parámetros volumétricos ni los valores protegidos del inmueble, se orienta a usos más compatibles con la movilidad sostenible, la preservación del patrimonio y el modelo de ciudad promovido por el planeamiento y la normativa vigente. Apunta que, desde el punto de vista urbanístico, la actuación es compatible con el PGOU y coherente con las estrategias actuales recogidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), el Plan Respira, la Agenda Urbana Española y los objetivos de la Agenda 2030, que abogan por un modelo de ciudad más habitable, inclusiva, sostenible y resiliente.

“En concreto, el centro histórico de Sevilla presenta una intensa transformación en clave de movilidad: más del 13% del viario del municipio está peatonalizado, siendo el centro el área con mayor grado de restricción al tráfico rodado. Estas condiciones hacen inviable, a medio plazo, el mantenimiento de un uso intensivo como el docente”, argumenta.

En la documentación a la que tuvo acceso este periódico, se precisa que la propuesta que analizan los técnicos de Urbanismo cumple los principios de sostenibilidad territorial establecidos en la Ley 7/2021 de Cambio Climático, el reglamento de la Lista y el reglamento de Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía, en lo relativo a la eficiencia del uso del suelo, protección del patrimonio, reducción de emisiones y mejora del entorno urbano.

“Asimismo, respeta la morfología arquitectónica del edificio, su grado de protección, y no afecta negativamente a los valores patrimoniales del entorno inmediato”. El promotor reitera que el estudio de ordenación justifica técnica y urbanísticamente la viabilidad del cambio de uso propuesto, “asegurando su integración en el entorno protegido, su compatibilidad con la normativa vigente y su contribución al equilibrio entre preservación patrimonial, sostenibilidad y funcionalidad urbana”.

Las parcelas se localizan próximas a la plaza de la Encarnación, siendo sus lindes la calle Alcázares al Norte, la calle Santa Ángela de la Cruz al Este y lindes medianeras con parcelas colindantes en sus vertientes Sur y Oeste. Ambas están edificadas y calificadas como equipamiento de uso docente de carácter privado, albergando en la actualidad parte del Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula.

Fachada del centro educativo privado que mira a la calle Santa Ángela de la Cruz. / Juan Carlos Vázquez

En el estudio de ordenación y conforme al análisis comparado de alternativas realizado, el colegio propone como alternativa adoptada la modificación de la ordenación urbanística vigente mediante el cambio de uso de la parcela conforme a lo establecido en el PGOU y en aplicación de lo dispuesto por la Ley 7/2021 de 1 de diciembre de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, conocida como la Lista. “La adopción de esta alternativa se fundamenta en la inviabilidad técnica y funcional de mantener el uso actual dadas las limitaciones normativas, estructurales, urbanas del inmueble y en la necesidad de adecuar su régimen urbanístico a las condiciones físicas, morfológicas y patrimoniales del entorno inmediato, situado dentro del ámbito protegido del centro histórico de Sevilla”.

La propiedad del colegio especifica que la categoría de Centro Histórico permite una mayor flexibilidad de usos compatibles, “garantizando al mismo tiempo la preservación de los valores patrimoniales, la integración urbana del inmueble y el cumplimiento de los principios de sostenibilidad, eficiencia y racionalidad en el uso del suelo, conforme a los artículos 4, 5 y 17 de la Lista”. Desde una perspectiva de interés público, asegura que la alternativa seleccionada responde al principio de función social de la propiedad del suelo y al mandato legal de promover la reutilización, regeneración y puesta en valor del patrimonio edificado, evitando su obsolescencia o infrautilización.

“El cambio de uso propuesto facilita la rehabilitación del inmueble conforme a criterios de sostenibilidad energética, accesibilidad universal y mejora del comportamiento ambiental, alineándose con los objetivos estratégicos del modelo de ciudad compacta, cohesionada, eficiente y con las determinaciones del PGOU vigente en cuanto a revitalización del centro histórico y equilibrio de usos urbanos”. En lo que respecta a la equidad en el reparto de beneficios y cargas, el promotor detalla que la propuesta de ordenación permite una reconfiguración del aprovechamiento urbanístico del inmueble “subordinando el nuevo régimen de usos al interés general y posibilitando la participación indirecta de la comunidad en las plusvalías urbanísticas generadas, mediante la integración de la finca en un tejido urbano activo, accesible y estructuralmente compatible con la ordenación general”.

El avance de estudio de ordenación concluye “que la alternativa adoptada constituye la opción más adecuada, proporcional y justificada en términos urbanísticos, ambientales, técnicos-jurídicos y garantiza el interés público en la transformación del suelo de conformidad con el marco normativo aplicable, favoreciendo la rehabilitación del inmueble y su incorporación efectiva al tejido urbano mediante usos más adecuados a la realidad física, normativa y social del centro histórico”.