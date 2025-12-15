El Betis, entre los 20 mejores equipos del mundo según el IFFHS

Después de que hace algunos días la UEFA actualizase el Ranking de los equipos a nivel europeo donde el Betis demostraba su crecimiento entrando de lleno en el top 30, la Federación Internacional de Fútbol de Historia y Estadística ha publicado el Ranking de los 502 mejores equipos a nivel mundial. En este caso, el tramo temporal en el que lo tienen en cuenta es desde el 1 de diciembre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2025. Un año. Ahí, la exposición del combinado de La Palmera se muestra de gran altura: entra de lleno dentro del top 20 de los mejores equipos del mundo.

Concretamente, en la posición número 17. Son un total de 295 puntos los que suman los de Manuel Pellegrini en la medición que realizan en la IFFHS. El PSG lidera la tabla con 585 puntos, para que se tome perspectiva. Han terminado los heliopolitanos muy cerquita de equipos como Juventus, Benfica o Fluminense. A nivel español, solo tiene por delante a Atlético de Madrid (358 puntos), FC Barcelona (404 puntos) y Real Madrid (534 puntos).

La clasificación mundial del Betis según la IFFHS / IFFHS

¿Qué es la IFFHS?

La International Federation of Football History and Statistics (IFFHS), se fundó en marzo de 1.984 en Leipzig, Alemania, y a día de hoy está registrada en Zúrich, Suiza. Según emiten en su página web: "El IFFHS tiene como objetivo principal la documentación cronológica de los resultados del fútbol mundial, datos e información relacionada con el fútbol sobre la FIFA y los torneos de la confederación, juegos internacionales y nacionales, equipos, ligas, federaciones, jugadores y árbitros. Se organiza a través de sus miembros federaciones de expertos en todo el mundo de votación y datos estadísticos, para determinar cada año las clasificaciones de equipos, ligas, jugadores, árbitros y promover y establecer eventos especiales y premios reconocidos en el mundo del fútbol".

Abde y Pellegrini dialogan durante un entrenamiento reciente de los verdiblancos en la ciudad deportiva. / Julio Muñoz / Efe

Un crecimiento 'made in' Pellegrini

La importancia del técnico chileno en el crecimiento del conjunto verdiblanco es fundamental. Desde su llegada a Heliópolis, el plano deportivo ha permitido al plano institucional realizar importantísimas ventas que mejorasen la situación económica de la entidad, y al mismo tiempo, invertir en futbolistas que disparasen el nivel del plantel.

Entre todos, han conseguido ganar un título, jugar la primera final europea de la historia de la entidad bética, y clasificarse en cinco ocasiones consecutivas para jugar competición continental.