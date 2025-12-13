El Betis se dispara en el Ranking UEFA: ya es el cuarto equipo español

Uno de los problemas o aspectos que se le vienen achacando al Betis en las últimas temporadas es el poco peso que tenía en Europa. Poco a poco parece que eso se va solucionando en el conjunto verdiblanco. Y es que la UEFA ha actualizado los rankings de los clubes y en Heliópolis se ha producido un crecimiento notable respecto a otros momentos en los que el máximo organismo del fútbol europeo publicaba dicha clasificación. Hay que bajar la lista hasta la posición número 29 para encontrar a los andaluces, que han subido cuatro plazas más, ya que en agosto estaba en el número 33.

En total acumula 62.250 puntos UEFA en ese ranking, superando a equipos importantes como Nápoles, RB Leipzig, Villarreal, Lazio, Aston Villa, Olympiakos, Ajax, Mónaco, Olympique Marsella, Celtic o el propio Sevilla FC, que baja hasta el puesto 60.

La tabla de la UEFA Europa League tras la victoria del Betis en Zagreb / UEFA

El conjunto bético, viento en popa en esta Europa League

Este pasado curso fue el que más sumó el combinado verdiblanco con más de 19.000 puntos debido a que llegó a la final de la UEFA Conference League. Este curso todavía le quedan dos partidos de la fase de liguilla y ya acumula 10.000 puntos. De momento, los verdiblancos están en la 4ª posición, colocándose a un punto del Olympique Lyon, equipo que ya ha visitado el Estadio de La Cartuja y que fue ampliamente superado por el conjunto bético, no sólo en el marcador sino también en el terreno de juego.

Además, es importante destacar que en ese ranking por coeficiente el Betis es el cuarto equipo español, solo con los tres gigantes por delante (Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid). Eso sí, en el ranking de las últimas 10 temporadas el combinado heliopolitano baja hasta el puesto 52, en un claro ejemplo de motivación a medio plazo en el que seguir creciendo y labrando un nombre en el viejo continente.