Abde explota su valor de mercado en el Betis; subida de muchos millones

El Real Betis Balompié está realizando hasta el momento una temporada notable. Sigue vivo en las tres competiciones, dando un rendimiento muy bueno en Europa, donde a día de hoy sigue invicto; se mantiene en Europa vía liga aunque dejándose algunos puntos importantes por el camino y en Copa del Rey ha superado con solvencia los trámites que le han surgido. Es por eso que algunos de sus futbolistas han subido la valoración de mercado de cara a la ventana invernal de traspasos y así lo refleja la web de valoraciones Transfermarkt. Han realizado una actualización de todos los informes de los futbolistas de LaLiga ya que la última fue al terminar el mercado de fichajes de este verano.

En el caso del conjunto de La Palmera, hay que tener en cuenta que se ha producido un incremento de 4,3 millones de euros respecto al último recuento. Ha pasado de los 215,5 a los 219,8 millones. Ahí entran las grandes subidas de Abde y Valentín Gómez, que son los más destacados, pero también han mejorado su valoración otros como Fornals, Ángel Ortiz y Bellerín.

El trigoleador Riquelme recibe el abrazo de Valentín Gómez entre la celebración de todos los béticos. / Manuel Bruque | Efe

Abde y Valentín multiplican su valor

En el caso del futbolista marroquí, su buen rendimiento se está haciendo notar y mucho en los encargados de determinar este tipo de aspectos. Puede ser tranquilamente uno de los mayores activos de cara al mercado y a las famosas y necesarias plusvalías en clave heliopolitana. Ha pasado de estar valorado en 12 millones de euros a subir ocho de una tacada y plantarse en los 20, junto a jugadores como Natan (que también sube), Altimira, Antony, Cucho y Valentín.

De hecho, el defensor argentino incrementa su valor en dos millones de euros. Ya está valorado en 12 después de los buenos meses que ha dado con la elástica verdiblanca. Muchas voces ya hablan de una venta en el mercado de verano después de un año demostrando que está capacitado para rendir al más alto nivel en el viejo continente. Aunque la realidad es que esto es el fiel reflejo del nuevo Betis: jugadores "desconocidos" que ponen un pie en Sevilla y multiplican su estatus.

Pellegrini bromea con el Cucho y Natan en un momento de la sesión preparatoria del Betis en Croacia. / Antonio Bat / Efe

Algunos jugadores recuperan y otros bajan

Natan es uno de los que incrementa su valor. Lo suyo ya es algo serio. Se planta en los 20 millones de euros, aunque en el club verdiblanco lo valoran en más del doble de esta cifra si alguien quiere hacerse con sus servicios. Ángel Ortiz ya se coloca en los cuatro millones de euros, Pablo Fornals en los ocho y Héctor Bellerín recupera un poco su situación tras varios buenos partidos y ya vuelve a estar valorado en los 2,5 millones de euros.

Eso sí, también hay jugadores cuyo valor sufre una pequeña bajada, como Llorente, Adrián, Isco, Deossa o Riquelme, ya que su continuidad no ha sido óptima por varios motivos, y también Chimy Ávila y Bakambu, cuyas valoraciones ya indican que no son jugadores aptos para el nivel Betis.