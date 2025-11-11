Natan explota su rendimiento en el Betis y la Premier League levanta el teléfono

Uno de los futbolistas que mejor rendimiento está dando en este inicio de temporada en el Real Betis Balompié es Natan de Souza. Este pasado mercado de fichajes veraniego el conjunto verdiblanco hizo una importante apuesta pagando nueve millones de euros por sus servicios y firmándole un contrato de cinco temporadas tras un año bastante bueno y con mucho crecimiento. De hecho, antes del 1 de septiembre ya hubo algunos intermediarios que transmitieron que había equipos que podrían llegar hasta los 18 millones de euros a las pocas semanas de haberlo firmado. El Betis tuvo claro en todo momento que es un jugador con un futuro muy prometedor y que su valor iba a crecer muchísimo. Así ha sido, se ha duplicado y ya ha habido llamadas de la Premier League para conocer la situación del jugador.

Como bien se ha explicado, su valoración en Transfermark ha pasado de los nueve millones de euros a final de la pasada campaña a los 18 millones de euros tras el mercado de fichajes. Pero su valor de mercado real es bastante más alto. Brasileño, joven (24 años), con un físico portentoso, con un representante (André Cury) que se mueve bien en el mundo del fútbol y una proyección altísima. La situación, a día de hoy, se cuenta sola. En Heliópolis ya han transmitido en más de una ocasión que no hay nada que hablar por debajo de los 20 millones de euros, pero que su cotización real es mucho más alta.

Natan en el choque del pasado domingo ante el RCD Espanyol / @natansouza04

Natan, feliz en el Betis pero con mercado

Según ha podido conocer Diario de Sevilla, el futbolista brasileño está muy contento en el Betis. Está feliz en el vestuario y este curso siente mucho más la confianza de Manuel Pellegrini en su figura. Pero también es cierto (y normal) que debido a su crecimiento y a su gran rendimiento, desde una liga tan atractiva como la Premier League se han producido algunas llamadas de varios equipos para sondear la situación del jugador. Sin ofertas formales, sin contactos profundos entre clubes.

Simplemente llamadas para conocer la situación del jugador y tantear de cara al futuro. Eso sí, de cara al mercado de enero no se descartan movimientos si llegan ofertas que interesen económicamente a Betis y al futbolista. El conjunto verdiblanco no tiene una necesidad de vida o muerte para vender, y por eso serán más exigentes con el precio de un futbolista clave en la plantilla.

Natan avanza con el balón controlado. / Antonio Pizarro

Brasil lo tiene en vista

Algo que también ha podido conocer este diario es que en ese listado de 50 o 60 futbolistas que están en las conocidas 'prelistas', en los últimos meses ha habido varias ocasiones en las que el central del conjunto verdiblanco ha estado presente, al igual que Antony, que de hecho fue convocado al final de la temporada pasada. Carlo Ancelotti tiene vigilado a Natan, pero todavía no lo ha citado. Lo normal es que si mantiene este rendimiento tan alto lo acabe haciendo, al igual que también es cierto que tiene una competencia bastante elevada con cuatro o cinco futbolistas zurdos en la zaga de la canarinha.

De momento, el siguiente reto de Natan en el Betis será obligar a Manuel Pellegrini a seguir poniéndolo como titular a pesar del rendimiento creciente de Bartra y el regreso de alguien tan importante para el Ingeniero como Diego Llorente.