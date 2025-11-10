Natan, único apercibido en el Betis cara al derbi

En una acción que casi no era ni falta en la que al valencianista Thierry se le fue un poco largo en el balón en el balcón del área y entre Fornals y Natan se llevaron el balón, el brasileño fue amonestado recibiendo su cuarta amarilla en los va de liga. No sería noticia más allá del apercibimiento si en el horizonte, después de la visita del Girona a La Cartuja, no estuviera el derbi en Nervión.

El conjunto verdiblanco sigue siendo de los menos tarjeteados de la liga. Acumula 23 amarillas (el Barcelona y el Athletic, con 19, son los que menos) y apenas 14 futbolistas de toda la plantilla han recibido alguna. Lo Celso y Amrabat suman tres; y Junior y Víctor Gómez, dos.

El brasileño es el único con cuatro después de jugarlo todo en el torneo liguero: los 12 partidos completos sin ser sustituido. La primera amarilla la recibió en el debut en Elche y repitió ante el Levante, en el tiempo de prolongación, en la cuarta fecha del campeonato. Contra la Real Sociedad en La Cartuja fue amonestado de nuevo y en el tercer choque en la Comunidad Valenciana fue amonestado en Mestalla ante el Valencia. Cuatro tarjetas en más de 1.080 minutos para un central no es una cantidad nada desorbitada y a ello hay que sumarle una más en la Europa League, en la que ha disputado tres encuentros de inicio a fin.

Con cuatro amarillas, antes del derbi el Betis deberá afrontar el 23 de noviembre (16:15) el encuentro de la decimotercera jornada ante el Girona. “Quedan muchas cosas antes que pensar en el derbi”, dijo Manuel Pellegrini, entrenador heliopolitano, en la previa del duelo contra el Valencia. Ya quedan menos cosas y una en la que tendrá que pensar es en Natan. Con los otros centrales sanos, una posibilidad sería alinear por primera vez esta campaña a Marc Bartra y Diego Llorente, los teóricos titulares en verano que por distintas lesiones y momentos de forma aún no han actuado juntos. El resto de posibles parejas han coincidido ya, con Valentín Gómez ganando también peso en el equipo, así que sería una posibilidad para guardar al brasileño. Sin embargo, no sería extraño que el técnico chileno siga apostando por Natan sin miedo a lo que pase sabedor de que cuenta con posibles relevos en caso de que lo necesitara para el derbi del 30 de noviembre.