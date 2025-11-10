Posibles rivales de Real Betis y Sevilla FC en el sorteo de la segunda ronda de Copa del Rey

Fue el pasado jueves 30 de octubre cuando se cerró la primera ronda de la Copa del Rey y no será hasta este martes 11 de noviembre cuando se efectúe el sorteo de la segunda ronda. Este será en la ciudad del fútbol en Las Rozas a partir de las 13:00 horas, en el salón Luis Aragonés. El Real Betis Balompié superó al Atlético Palma del Río por siete goles a uno, mientras que el Sevilla Fútbol Club eliminó al CD Toledo por un gol a cuatro. En la primera hora de la tarde de este lunes se han conocido los rangos geográficos en los que se ubican los posibles rivales en el sorteo tanto del conjunto verdiblanco como del nervionense. Son en total 13 equipos divididos en distintas categorías:

Primera RFEF (sólo uno de los siguientes equipos se enfrentará a un equipo de LaLiga): Talavera, Guadalajara, Tenerife, Murcia, Cartagena y Eldense .

(sólo uno de los siguientes equipos se enfrentará a un equipo de LaLiga): . Segunda RFEF : Quinatar del Rey, Extremadura, Ávila, Navalcarnero, Antoniano y Torrent.

: Quinatar del Rey, Extremadura, Ávila, Navalcarnero, y Torrent. Tercera RFEF: CD Cieza.

El procedimiento del sorteo es el habitual en las últimas temporadas. La primera bola que saldrá se enfrentará a un equipo de LaLiga y será la del conjunto murciano de Tercera RFEF, luego los de la segunda categoría de la federación serán los emparejados con equipos de primera y finalmente uno de los de Primera RFEF.

Sorteo de la Copa del Rey. / Rodrigo Jiménez / Efe

Los partidos se jugarán en diciembre

La segunda ronda eliminatoria se jugará entre el dos y el cuatro de diciembre, fecha en la que los 56 equipos que participan hasta el momento se batirán en duelo para saber quién pasa ya a la ronda de dieciseisavos, en la que sí entran FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, los equipos de la Supercopa. Como en la anterior ronda, los criterios de proximidad marcarán la sucesión de emparejamientos con España dividida en dos grupos: uno correspondiente a la mitad norte del país y otra a la parte sur.

La distribución por ámbito geográfico y categoría de las seis urnas que formarán el sorteo es la siguiente:

GRUPO 1

Primera División: Celta, Real Sociedad, Alavés, Mallorca, Osasuna, Espanyol y Girona.

Segunda División: Andorra, Zaragoza, Huesca, Cultural y Deportva Leonesa, Burgos, Sporting, Eibar, Racing y Mirandés.

Primera RFEF: Racing de Ferrol, Ponferradina, Pontevedra y Sabadell.

Segunda RFEF: Numancia, Atlético Baleares, Sant Andreu, Ebro.

Tercera RFEF: Portugalete