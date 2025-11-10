Radar Betis semana 13: Así les ha ido a los cedidos este fin de semana

El Real Betis Balompié ha visto ya cómo ha pasado el octavo fin de semana para los futbolistas que han salido cedidos de la entidad heliopolitana. En el radar de los futbolistas cedidos se encuentran: Sergio Arribas, que juega en la SD Huesca, Guilherme Fernandes, que lo hace para el Valladolid, Petit junto a Ismael Barea para el Mirandés, Iker Losada en el Levante, Nobel Mendy con el Rayo Vallecano y Mateo Flores en el Arouca portugués. Este último no juega desde el mes de agosto y estará un poco más sin hacerlo debido a una lesión que sufrió una lesión en el menisco externo de su rodilla, que lo tendrá en el dique seco entre dos y tres meses. Cabe recordar que en este radar se encuentran aquellos jugadores que han estado más cerca del primer equipo al haber contado Pellegrini alguna vez con ellos, o bien pertenecer a la dinámica del primer plantel.

Uno de los futbolistas más destacados de la jornada ha sido Nobel Mendy con el Rayo Vallecano. De nuevo, el senegalés desató todos los elogios de comentaristas, analistas y aficionados dentro del mundo del fútbol. Su partido ante el Real Madrid fue excelso, con jugadores como Mbappé, Vinicius, Bellingham o Güler delante. A nivel de números, realizó 11 despejes, un disparo bloqueado, una recuperación, 4/8 duelos ganados y 1/3 entradas vencidas. Además, en las webs de valoraciones de futbolistas ocupa una de las primeras plazas en su equipo. Sigue progresando y sobre todo, con continuidad sin lesiones.

Gonzalo Petit vuelve a marcar

La situación del delantero uruguayo en el Mirandés apunta a mejorar en las próximas semanas. Llega a Miranda de Ebro un nuevo entrenador procedente de Sevilla, Jesús Galván, y la carta de presentación del delantero cedido por el Betis ha sido un golazo en los últimos compases del partido ante el Sporting para darle la victoria a los suyos. Suma ya cuatro goles este curso en los pocos minutos que está sumando. Sin duda, merece muchos más y sólo queda esperar y ver si el ex del Sevilla Atlético se los da. Ismael Barea entró en el mismo minuto que Petit al partido (75') y defensivamente se mostró sólido, ganando los tres duelos en los que se vio inmerso.

Si el miércoles le tocó jugar los 90 minutos en el partido aplazado ante el filial de la Real Sociedad, este fin de semana Sergio Arribas se ha ido de vacío. Situación irregular la que vive el de Burgos en Aragón dificultando su progresión. Como viene siendo habitual, un día más se quedó sin minutos Iker Losada en el Levante.

Guilherme Fernandes celebra el penalti detenido ante el Almería / RV

Guilherme vuelve a decidir con el Valladolid

Son ya cinco porterías a cero las que suma Guilherme Fernandes, que hacía ya varias semanas que no conseguía asegurar al menos un punto para los suyos. El luso consiguió atajar dos balones que intentaron batirle desde dentro del área cadista. Finalmente, el Pucela empató a cero con el Cádiz y eso que un remate de García Pascual pudo poner a los locales en ventaja, pero la buena reacción de Guilherme lo impidió.

Los próximos partidos de los cedidos por el Real Betis Balompié son: