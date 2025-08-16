Guilherme deja la portería a cero en su estreno oficial ante el Ceuta de José Juan Romero

Guilherme junto a sus compañeros en el minuto de silencio antes del encuentro entre el Valladolid y el Ceuta

Arranca la temporada 2025-26 y en la actualidad del Betis, también habrá que estar pendientes de lo que ocurra en LaLiga Hypermotion, ya que varios jugadores de la entidad verdiblanca jugarán cedidos en la categoría de plata del fútbol español. Guilherme lo hará con el Valladolid, mientras que Ismael Barea y Gonzalo Petit lo harán en el Mirandés.

Víctor Orta, exdirector deportivo del Sevilla, se llevó a Guilherme a Pucela tras haber sido portero titular la pasada temporada en el Betis Deportivo. Después de disputar varios encuentros en la pretemporada, se estrenó en partido oficial como titular, dejando la portería a cero ante el Ceuta de José Juan Romero, natural de Gerena y exentrenador del filial bético.

El conjunto pucelano goleó al recién ascendido por 3-0. El guardameta, que aún pertenece a la entidad verdiblanca, apenas tuvo trabajo, ya que el Ceuta no consiguió realizar ningún disparo a puerta durante los 90 minutos. Por ello, su estreno en el José Zorrilla no permite aún una valoración, ya que fue un mero espectador del encuentro. En la próxima jornada, el Valladolid se medirá al Castellón, un equipo que la pasada campaña peleó en la zona baja luchando por lograr la permanencia.