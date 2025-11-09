La emotiva reacción de un niño cuando le regalan una entrada para ver al Betis: lágrimas y felicidad a raudales

Son ya miles las historias sobre aficionados del Real Betis Balompié las que se han contado y otras tantas las que todavía quedan por contar. En este caso, resalta la de Fernando, un pequeño bético de 10 años que se ha hecho viral en redes sociales durante los últimos días. El motivo: la reacción tan emotiva que tuvo cuando sus padres le regalaron la entrada para poder acudir al Estadio de La Cartuja y presenciar en directo el partido entre el conjunto verdiblanco y el Olympique Lyon, correspondiente a la jornada cuatro de la fase de liga de la UEFA Europa League. Sus padres estaban en el coche, ya aparcados en una de las zonas habilitadas cerca del estadio de La Cartuja esperando a un 'supuesto amigo'. Ahí le dieron por sorpresa las entradas y su reacción es imperdible.

Todo llega por una propuesta que recibe su padre para participar en una jornada de convivencia por la esclerosis múltiple que se celebra en Sevilla ('Muévete por la esclerosis múltiple') y en la que se hacen numerosas actividades. "Nosotros nos apuntamos simplemente por hacer algo de deporte y pasar un buen rato en relación con una buena causa. De repente, mi amigo me llamó diciéndome que éramos uno de los premiados en el sorteo que se hizo de una serie de entradas para ir a ver al Betis contra el Olympique Lyon. La asociación sorteaba 100 entradas para ir a ver la Europa League y 100 entradas para ir a ver al Sevilla", comentaba Juan José a este diario.

Fernando junto a sus padres en la previa del Betis - Lyon en los aledaños del estadio de La Cartuja

La emoción llenó la casa de Juan José y su hijo

El pequeño bético llevaba desde el mes de agosto entusiasmado e impaciente por visitar el Estadio de La Cartuja para ver un partido de su equipo. Ante tal oportunidad, los padres comenzaron un plan, en secreto y con el objetivo de darle la sorpresa al chico, para darle las entradas. "Decidimos decirle que íbamos a ver el partido por la televisión, pero teníamos que ir a Sevilla a recoger un material fotográfico de un compañero que iba a ir al estadio a ver el partido y que venía en un Tesla blanco. A él le gustan mucho estos coches. Él siempre va con una camiseta del Betis, siempre. Da igual que vaya al colegio, al parque, al supermercado... Siempre lleva algo del Betis", nos comentan.

"Iba metido en su película. Tenía que encontrar un Tesla blanco en el parking. Nosotros mientras íbamos diciéndole cosas en relación al atasco que había, el poco tiempo que nos quedaba para volver a casa... Cuando llegamos allí, fue el momento en el que decidimos grabar su reacción. La situación está complicada y no podemos tener el carnet y cuando se dio cuenta de que íbamos a ver el partido, el momento fue espectacular. Todos estábamos llorando".

Una reacción muy viral

"El pequeño estaba alucinando cuando llegamos al campo. Vimos a los aficionados cantando y bailando. Íbamos con la mayor ilusión del mundo y luciendo los colores con una humildad plena. Cuando entramos en el campo y se asomó en Gol Sur... Gritó, bailó, y se lo pasó muy bien. Muchos aficionados tanto del Betis como del Sevilla nos han ofrecido sus entradas para cuando las necesitemos, pero nunca buscábamos eso. No sabemos cómo responder a la gran oleada de compañerismo que ha aparecido. Me emociono hablando porque es muy bonito ver a tu hijo así. Es un gesto que para mucha gente no tiene mucha importancia y que durante un rato hace feliz a alguien. No hay dinero que pague eso", cerraba su padre, Juan José.

El video que han publicado en TikTok ha alcanzado más de 250.000 visitas y la publicación se ha llenado de comentarios positivos y con mucha gente emocionada al ver la reacción de Fernando. Una muestra más de la ilusión que puede hacerle a un niño un gesto como este, relacionado con el equipo que lleva en su corazón desde pequeño y del que presume día sí y día también.