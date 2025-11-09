El Betis, a seguir en la ola buena en Mestalla

El Betis quiere irse al parón con una sonrisa y para ello debe salir victorioso de Mestalla (18:30) ante un Valencia en puestos de descenso que no pasa por su mejor momento. Todo lo contrario que el conjunto verdiblanco, subido en la ola buena de la mano de Manuel Pellegrini, la seguridad defensiva y la efectividad arriba liderados por Abde y Antony.

Aun con la derrota frente el Atlético en un partido en el que los heliopolitanos merecieron más, el cuadro bético está demostrando una gran solidez que le permite afrontar con garantías casi cualquier encuentro. Atrás cambian las piezas y el equipo no se resiente y adelante con un bloque casi fijo está demostrando una verticalidad y velocidad que le permite destrozar al rival en un momento. Ante el Mallorca y el Lyon, resolviendo los choques antes del descanso. O en Villarreal, donde pese al 2-0 en contra logró igualar con fe y la confianza de un grupo que sabe que a poco que apriete, no como ante el Genk, llegarán las ocasiones y caerán los goles.

Porque Antony pasa por un momento increíble. Suyos han sido cinco de los últimos seis goles del Betis sin contar la Copa del Rey. Al brasileño se suman un Abde que este curso está siendo más resolutivo que nunca y un Cucho Hernández que aunque no marque (hace más de un mes que no ve puerta) su trabajo es fundamental.

Con el parón a la vuelta de la esquina no se esperan muchos cambios más allá de la posible vuelta de Amrabat, que no tuvo minutos el jueves en la Europa League. Ya dijo el técnico que no estaba para jugar domingo, jueves y domingo y podría regresar al once inicial antes de marcharse con su selección. La duda, casi la única, es si Pellegrini apostará por reforzar la medular con Marc Roca a su lado o con Fornals, recién convocado también por Luis de la Fuente para la selección, para ganar en la salida de balón. Y de la posición del castellonense dependerá la inclusión de Lo Celso, que sigue sin dar el paso esperado para ser el futbolista sobre el que gire el juego ofensivo del equipo.

La previa del Betis-Osasuna. / Dpato. de infografía

Atrás, curiosamente, es ahora donde más alternativas tiene el preparador chileno, ya que aunque tiene la baja de Junior y no forzará a Ricardo Rodríguez, cuenta con todos los centrales aptos y distintas opciones en un lateral derecho en el que lo lógico es que salga de inicio Bellerín tras descansar el jueves. Con el internacional suizo fuera de la convocatoria, Valentín Gómez repetirá en el otro costado tras su buena actuación contra el Lyon. ¿Y en el eje de la zaga? Natan viene siendo un fijo y respondiendo, Diego Llorente ya jugó por fin el jueves su primer partido completo en lo que va de curso (apenas acumula tres encuentros) y Marc Bartra disputó enteros los dos últimos duelos ligueros con el Mallorca y el Atlético. Tiene por fin donde elegir el Ingeniero, que todavía no ha podido alinear juntos a Diego Llorente y Marc Bartra. ¿Lo hará esta vez?

La portería es cosa de Álvaro Valles por la baja de Pau López, que estará un mes fuera por la rotura del tendón del músculo plantar delgado de su pierna derecha. El rinconero va ganando en confianza con más minutos y lleva cuatro partidos seguidos con su portería a cero: tres en Europa League y el pasado de liga contra el Mallorca.

Enfrente estará un Valencia necesitado que lleva seis partidos sin ganar en el campeonato nacional: dos empates y cuatro derrotas, las dos últimas seguidas: dos puntos de 18 posibles que lo han llevado al antepenúltimo puesto, en descenso, aunque a tiro de salir del pozo y calmar la situación en Mestalla, donde el Betis de Pellegrini ganó en tres de sus cinco visitas.