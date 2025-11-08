Pellegrini: "Hay muchas cosas antes de pensar en el derbi; ahora, en el Valencia"

Recuperada la senda triunfal ante el Mallorca y el Lyon, Manuel Pellegrini afronta con confianza el choque ante el Valencia, antes de un nuevo parón liguero por los compromisos de las selecciones nacionales. Casi no hay comparecencia del chileno en la que no se trata su futuro, ya que la renovación de su contrato, que cumple en junio, sigue en el aire. El técnico no cambia su discurso, quiere centrarse en los partidos y va lanzando su mensaje de que es feliz en Sevilla, pero nada depende de él más que trabajar con sus jugadores para sacar el máximo de ellos en cada encuentro.

El chileno señaló que ante el Valencia este domingo no podrá contar con Isco, que sigue con su recuperación, y a cuya baja se suman Junior, Pau López y Ricardo Rodríguez, aunque dejó la puerta abierta el jueves a que el internacional suizo pudiera estar disponible este domingo: "Junior seguramente va a estar bien a la vuelta del paron y Ricardo está bien, pero no queremos forzarlo", detalló el preparador bético.

Fue cuestionado también Pellegrini por la convocatoria de Fornals con la España, asuminedo que "para el seleccionador nacional es muy dificil elegir a los jugadores". "Muchas veces me preguntan cuando no llaman a un jugador que me parece y pienso que un seleccionador tiene mas autoridad que los técnicos de los equipos, que sólo ven a los suyo. El que haya llamado a Pablo define a la perfección el momento que vive y el rendimiento tan alto que tiene. Se lo ganó en el campo", agirmó el entrenador heliopolitano, que puso el foco en pasar sólo en el siguiente partido y no más allá: "Uno de los grandes errores que podríamos cometer es pensar en un partido para los que falta un mes", dijo refererido sobre el derbi con el Sevilla (30 de noviembre) y añadió: "Estamos centrados en el Valencia, ya que son tres puntos muy importantes en la liga. El equipo viene jugando muy bien, pero para eso hay que repetir los altos rendimientos colectivos e individuales. Después viene el parón de selecciones, el Girona en casa, que son también tres puntos fundamentales, tenemos que volver a Europa… Hay muchas cosas antes de pensar en un derbi, al que dedicaremos todo el tiempo que se necesita. Ahora estamos sólo pensando en Valencia”, aseguró.

En este sentido puso el foco en el conjunto valencianista, en puestos de descenso, aunque es una situación "engañosa creer que se ganará sólo porque es un rival que no pasa un buen momento". "La temporada pasada jugamos el día siguiente de la DANA, con un ambiente tremendo, y ahora habrá un ambiente complicado por el momento que está pasando el equipo. Tenemos que hacer un partido muy completo para puntuar jugando de visitante”, indicó.

Pellegrini también pasó de puntillas al ser cuestionado por las palabras de Ruibal en las que decía que quería seguir en el Betis toda la vida enlazando la pregunta con su renovación, aún en el aire. “Me alegro mucho por Ruibal. Es canterano, batió el récord de partidos en Europa y un jugador muy útil dentro y fuera del campo, por la entrega que tiene y liderazgo. Le quedan muchísimos años. En mi caso estamos muy contentos en el club; ya veremos el futuro hacia donde nos lleva”, destacó.

El entrenador heliopolitano explicó los motivos de la poca partición de Ángel Ortiz en los últimos encuentros: "Creo que hay un plantel que uno debe utilizar de la mejor forma posible. Ángel es un jugador que nos sigue aportando. Lo importante, más que los partidos que juegue, es que cuando juegue lo haga bien", apuntó al tiempo que esplicó su gestión del grupo repitiendo que no hace nada nuevo que no haya hecho antes: "Es la sexta temporada y en las cinco anteriores hemos hecho lo mismo. Hay distintas opiniones, pero si uno quiere ser competitivo en las tres competiciones tiene que sacar el máximo rendimiento de los futbolistas. Las rotaciones no son una obligación, pero van reflejando el rendimiento en cada momento del año. Las plantillas son decisivas y el rendimiento permite a los jugadores utilizarlas al máximo”.