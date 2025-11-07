Valencia - Betis: Horario y dónde ver por TV en directo la jornada 12 de LaLiga

El Real Betis Balompié deconecta el 'chip Europa' y reconecta el 'chip Liga', con un nuevo desplazamiento en la competición nacional ante un rival siempre complicado, que en estos momentos pasa por un momento complicado y que precisamente se vuelve más peligroso al necesitar una alta cifra de puntos. Los del Ingeniero llegan como un tiro tras conseguir dos victorias consecutivas anotando cinco goles y dejando la puerta a cero en ambos partidos, con un Antony y un Abde que tiran del carro en un estado de forma expectacular y una zona media descansada con un Amrabat que no necesitó jugar en Europa para que el equipo verdiblanco rindiese. ¿A qué hora es el partido este fin de semana? ¿Cuándo? ¿Dónde se puede ver por TV en directo? Se lo contamos.

Las fotos del Betis - Valencia / Antonio Pizarro

Horario del Valencia - Betis: cuándo se juega el decimosegundo partido de LaLiga

El duelo que enfrentará a los de Corberán con los de Manuel Pellegrini se celebrará este domingo 9 de noviembre en el estadio de Mestalla. Será a partir de las 18:30 horas en una nueva jornada liguera en la que se espera uno de los mayores llenos de la temporada vistos hasta el momento en el campo valencianista.

Ya después de la goleada del combinado local, en este caso recibida en el Bernabéu, hubo incluso algún que otro roce entre el entrenador y algún periodista en rueda de prensa. El inicio liguero del Valencia está siendo ciertamente complicado y su afición está volviendo a explotar tras un breve período de cierta calma la temporada pasada. Además, se espera como de costumbre un buen deplazamiento de aficionados verdiblancos que estarán apoyando a los suyos de forma incansable como en cada rincón de España y Europa.

Isco le da el pase de gol a Antony entre jugadores del Valencia. / Antonio Pizarro

Dónde ver en directo el Valencia - Betis por televisión y online

Los dos equipos se verán las caras en un enfrentamiento ilusionante para todos sus aficionados. Para los verdiblancos es un encuentro clave para seguir manteniendo el pulso a sus competidores por la plaza Champions y sobre todo, marcharse al parón con las mejores sensaciones posibles. Por otro lado, el conjunto ché está en descenso con nueve puntos y una situación complicadísima con su afición. El Valencia - Betis se podrá seguir por televisión a través de DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped de Mestalla y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.