Pellegrini: "No estoy más cerca de Chile ni más lejos del Betis"

Manuel Pellegrini destacó el "sólido y completo" partido del Betis frente a un rival de enjundia como el Olympique de Lyon, un encuentro importante cara a la clasificación que quedará "encauzado" ganando el sigueinte encuentro en casa al Utrecht.

"Fue un partido sólido y completo. Recuperamos muchos balones en el campo contrario, aunque al principio del partido nos faltó claridad. Después hicimos esos dos goles que nos abrieron el camino y administramos la ventaja con mucha seguridad defensiva", resimió el preparador chileno, que destacó la importancia de este triunfo: "Había hablado de que teníamos que sacar estos seis puntos en casa para dejar encauzada la clasificación. Ya tenemos los tres primeros y hay que ir a por los tres siguientes", señaló el técnico, quien no cree que los suyos ganen "sobrados", "sino con solidez". "Estamos muy equilibrados, porque defensivamente robamos mucho y adelante tenemos calidad con jugadores como Antony y Abde que están marcando y atrás no estamos encajando", explicó.

En este sentido, el Ingeniero aseguró que "hay un plantel comprometido, no un equipo A ni equipo B, sino un solo equipo comprometido para llegar los más arriba posible en las tres competiciones", aseguró al tiempo que destacó el papel de "dos laterales, que hicieron un gran partido". "Ruibal y Valentín se mostraron sólidos atrás y apoyando en ataque. Son variantes que tenemos dentro de la plantilla y esto le permite a Valentín seguir adaptándose a Europa".

Antony volvió a ser titular, sin descansar. "Todos los futbolistas quieren jugar siempre, pero no hay problemas en jugar jueves, domingo y jueves unas semanas. Unos meses seguido sí es un problema. Pero Antony y Abde están en buen momento y vamos regulando de acuerdo a su condición física y momento futbolístico", apuntó el preparador bético, que no hace cuentas para pa clasificación y piensa más en el día a día: "No sé cuánto habrá que sumar para entrar en el top 8, pero sí sé que hay que ganar al Utrecht y seguir partido a partido para asegurar la clasificación lo antes posible y si podemos estar entre los ocho primeros y ahorrarnos dos partidos en un momento de la temporada con muchos partidos será importante". Además, habló sobre la vuelta de Diego Llorente: "Me alegro por él, porque viene de una lesión larga y lo llevamos con cuidado, ya que cuando regresó tuvo otra lesión muscular. Lo veíamos bien y le dimos la responsabilidad de jugar porque estaba al 100%".

Aprovechando unas declaraciones de Pellegrini al diario L'Equipe en las que aseguraba que le gustaría seguir entrenando cinco años más y acabar dirigiendo a Chile en un Mundial, indicó: "El futuro con el Betis lo aclararemos en el momento oportuno. No quiero centrar en mi persona nada, ya que lo importante es el equipo. A ver si el problema se soluciona o no. Lo he dicho siempre. Me gustaría dirigir a Chile en un Mundial, pero no estoy más cerca de Chile ni mas lejos del Betis. Ya veremos cómo se da todo, porque nadie sabe su futuro. Espero entrenar cinco años más".

Finalmente, cuestionado por el osible cambio en el fuera de juego por la conocida ley Wenger dio su visión: "Es algo difícil de dar una opinión. El fuera de juego ahora es correcto y con el VAR se dan más facilidades para no equivocarse. Cambiarlo es meterse en problemas. Hay otras reglas que mejorarían el fútbol haciéndolo más dinámico y atractivo, como que cuando se pase del medio del campo no se pueda volver a tu campo. Sería más entretenido estando más cerca de la portería contraria".