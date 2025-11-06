Ruibal: "El equipo pasa por un buen momento"

Ruibal, el chico para todo de Manuel Pellegrini, hizo un partido perfecto en el lateral derecho y lució el brazalete de capitán en el equipo que se lo ha dado todo, por lo que su felicidad tras el triunfo era plena.

"Salimos a ganar desde el primer momento, aunque sabíamos que el Lyon iba a tener mucho control. Nos ha costado salir con claridad al inicio, pero luego lo hemos conseguido marcando y generando ocasiones. El equipo pasa por un buen momento", indicó el catalán, consciente de que "La Cartuja tiene que ser un fortín". "Hemos hecho un buen partido defensivamente y arriba hay mucha pólvora".

En ese sentido destacó la figura de Antony, que ha marcado cinco de los últimos seis goles del Betis: "Jugadores de ese calibre marcan la diferencia en partidos. Lo demsotró la pasada temporada y demuestra lo que él vale", indicó Ruibal, que en la acción del penalti que reclamaba Fornals esuchó "un buen patadón". "No lo he visto, pero lo he escuchado", aseguró el futbolista que ante el Lyon fue capitán: "Para mí significa mucho no sólo llevar el brazalete, sino estar en el club que me lo ha dado todo. Estoy muy feliz y ojalá nunca me tenga que ir". aseguró.

Para Marc Roca, fue un "partidazo"

Otro de los protagonistas fue Marc Roca, que destacó el buen partido realizado por el grupo. "Teníamos enfrente un gran rival y sabíamos de la importancia de este encuentro. Hemos hecho un partidazo siendo solventes atrás y robando balones arriba para salir con velocidad", resumió.

"Teníamos ganas tras el empate con el Nottingham Forest de vencer en casa. El Lyon es un rival potente y demostramos nuestro nivel", explicó el centrocampista, cuestionado también por la figura de Antony, con el que contactó en el 2-0 con un gran pase: "Antony se desmarca y ha definido muy bien. Es un jugadorazo y trabaja mucho en defensa. Es una bendición para nosotros tenerlo aquí. Ha sido una victoria muy importante, pero en tres días tenemos otro partido importante para seguir arriba en la liga".