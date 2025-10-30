EL TIEMPO
¿Cuándo volverán las lluvias a Sevilla?

Atlético Palma del Río-Betis, en directo

El conjunto verdiblanco comienza su andadura en la Copa del Rey en tierras cordobesas

La previa del Atlético Palma del Río-Betis

Imagen anunciadora del encuentro en Palma del Río.
Imagen anunciadora del encuentro en Palma del Río. / Departamento de Diseño

El Betis comienza su andadura en la Copa del Rey midiéndose a domicilio al Atlético Palma del Río, cuyo referente es el ex jugador verdiblanco Sergio León.

Para este duelo, Pellegrini tiene las bajas de Amrabat, Junior, Lo Celso y Nelson Deossa. El Municipal Sergio León es el escenario de una cita dirigida por el andaluz Guzmán Mansilla.

También te puede interesar

Lo último

stats