El Betis, sin margen para despistes en Palma del Río

Antony y el Cucho Hernández, en un entrenamiento del conjunto verdiblanco en la ciudad deportiva de Los Bermejales.

Empieza el Betis esta noche en Palma del Río su andadura este curso en la Copa del Rey. Una competición que apenas hace tres años conquistó precisamente en el estadio donde juega actualmente sus partidos de local, La Cartuja, y que hoy echa a rodar con el objetivo de llegar lo más lejos posible.

Así ha sido, al menos, desde que arribara al banquillo Manuel Pellegrini, con un Betis siempre serio y competitivo que ha sido capaz de ir pasando rondas sin muchos sobresaltos. Y esa seriedad deberá mostrar ante el Atlético Palma del Río si no quiere verse sorprendido a las primeras de cambio, como ya ha pasado con algún equipo de Primera (Oviedo) en este primer cruce. Jugar con intensidad debe ser el primer paso en lo colectivo para que luego salga a relucir la mayor calidad sobre un rival que tendrá una motivación enorme y que saldrá a ganar todos los duelos individuales con el objetivo de hacer la machada ante su afición de eliminar al Betis.

Los verdiblancos deben imponer su mayor calidad ante un rival que sueña con una noche histórica

De cara a este compromiso copero, Pellegrini seguirá llevando a cabo su habitual política de rotaciones, por lo que se esperan cambios en todas las líneas. De hecho, no hay que descartar que Adrián tenga una oportunidad en la portería, con una defensa compuesta por Ángel Ortiz, Llorente, Valentín Gómez y Ricardo Rodríguez. Altimira y Marc Roca formarían el doble pivote, teniendo por delante a Ruibal, Fornals y Riquelme, con Bakambu como hombre más adelantado.

No obstante, futbolistas como Pablo García y Chimy Ávila también podrían tener sus opciones de salir de inicio o bien de tener minutos durante un encuentro que merece la máxima atención y concentración por parte de los de Heliópolis.

El Estadio Municipal Sergio León, de césped artificial, se llenará con nueve mil personas en las gradas

El Betis tendrá delante al Atlético Palma del Río, equipo que milita en la División de Honor Sénior y que afronta con mucha ilusión una cita histórica, siendo protagonista Sergio León, ex futbolista verdiblanco que milita actualmente en el equipo de su localidad natal y cuyo estadio lleva su nombre.

El cuadro palmeño logró el pase a esta ronda tras quedar subcampeón de la Copa de Andalucía al perder la final ante el Maracena (equipo que ha caído eliminado a manos del Valencia por 0-5 en esta ronda) y superar luego con mucha facilidad una eliminatoria ante el Atlético Melilla, afrontando ahora el gran reto de intentar eliminar al conjunto heliopolitano.

Sergio León, con pasado bético, es el estandarte del conjunto palmeño

Los de Fran Sedano llegan a este choque siendo quintos en el Grupo I de División de Honor con trece puntos, tras ganar seis de sus últimos siete partidos oficiales, habiendo perdido sólo ante la Lebrijana. Y su mejor jugador, sin duda, es Sergio León, que suma dos tantos en lo que va de torneo. La expectación en Palma del Río es total, de ahí que el cuadro local haya instalado gradas supletorias para alcanzar un aforo que rondará los 9.000 espectadores, habiéndose vendido ya todas las entradas.

Y es que se espera también la presencia de muchos béticos de la propia localidad y de peñas de pueblos de alrededor, por lo que se vivirá un buen ambiente de partido de Copa. Así se presenta este primer envite del torneo del KO para un conjunto heliopolitano que debe tener el foco puesto en este partido y no caer en un exceso de confianza, pues no tiene margen para despistes.