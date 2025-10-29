Pellegrini: "La Copa es a un partido y cada partido es una final, así nos la tomamos"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha comparecido en la previa del encuentro de este jueves ante el Atlético Palma del Río en el comienzo de los verdiblancos en la Copa del Rey.

Cómo encara el Betis el torneo

"El equipo afronta esta competición con la ilusión de hacer una buena actuación, de llegar lo más arriba posible, es la tercera competición en la que entramos ahora y es diferente. Es a un partido, cada partido es una final y así tenemos que tomarla".

Bajas y altas en la enfermería

"Amrabat está siempre con esas molestias y no es bueno exigirle dos partidos seguidos. Junior anda con molestias musculares y no está citado. Y Lo Celso tuvo que ir a ponerse una vacuna por el lugar en el que su selección va a jugar en el próximo parón. Esos tres jugadores mañana no estarán. Nelson Deossa amaneció con la conjuntivitis más fuerte en un ojo y tampoco va a entrar mañana en la citación. Ruibal está bien. Hace mucho tiempo que tiene alguna molestia en el tobillo izquierdo, pero son molestias que no le impiden jugar. Se venda ante de los entrenamientos y está en condiciones de ser citado y jugar".

Recuperación de Isco

"Está dentro de los plazos que esperaban los médicos. Avanza en su recuperación con los fisios. A la medida que avance se verá cuando puede reaparecer, pero todavía le falta trabajo. Para el parón faltan más de diez días, después el parón son 15 días más. En la media que vaya evolucionando y no tenga ningún retroceso, veremos. Pero por lo menos va por el camino correcto".

Virtud y cosas a mejorar

"La mayor virtud es estar en dos competiciones, en la Liga en posiciones europeas y en Europa League sin perder y en un lugar de clasificación. Ahora comenzamos la tercera competición, que nos exige un poco más. En Europa y en la Liga estamos en una posición confortable, pero siempre con aspiraciones de sumar tres puntos más que nos metieran en posiciones de Champions en la Liga y en la Europa League entre los ocho primeros. La ambición y exigencia siempre es la máxima".

Césped artificial en Palma del Río

"El césped sintético no es lo ideal, pero es el estadio que juegan ellos y hay que jugar allí. La información que se tiene del equipo rival no es mucha, pero algo se tiene. Pero estoy más exigente en cuanto al rendimiento de nosotros como equipo, aunque la motivación no siempre es la misma, el jugador tiene que saber motivarse".

Partido especial para Sergio León

"Sergio dio mucho aquí en el Betis y el estadio de allí tiene su nombre. Me alegro mucho por él, que haya tenido esa realización aquí y allá".