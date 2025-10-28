Champions, un escalón que le cuesta subir al Betis

El fútbol, a menudo, son detalles. Cuando no hay grandes diferencias entre los rivales, son los famosos rendimientos individuales de los que siempre habla Manuel Pellegrini los que marcan la diferencia. Y eso, a menudo, va íntimamente ligado a la calidad y, por ende, al gasto económico. Ese escalón, pese a que este verano el Betis se ha reforzado bien, incluso realizando un importante esfuerzo económico con Antony, de momento se le resiste al conjunto verdiblanco, que apenas ha sacado un punto de los nueve posibles en sus partidos ante equipos Champions: derrotas contra el Athletic y el Atlético y el empate frente al Villarreal.

Con todo, bien es cierto que compitió en esos tres encuentros y que fueron esos detalles los que marcaron los resultado: desde el gol en propia puerta de Bartra que abrió el marcador ante el conjunto vasco, al disparo de Buchanan en La Cerámica o el despeje de Bellerín ante el Atlético que desvió Koke y cayó justo a los pies de Giuliano el lunes en La Cartuja.

Un punto, tres goles a favor y seis en contra en tres partidos ante rivales Champions, el ambicioso objetivo marcado por los rectores heliopolitanos y que mantiene en el aire la continuidad del técnico, a quien en su sexto curso al frente del equipo y cinco clasificaciones previas se le pide un pasito más.

Pero ese escalón es el más complicado. Por todo. Por plantilla, porque aun teniendo el chileno un gran vestuario en sus manos lo cierto es que el lateral izquierdo sigue siendo un problema, no hay recambio fiable para Cucho Hernández en la delantera y quedan pocos recursos cuando hay que dar un relevo a los extremos. Por condición, porque poco se dudó desde el VAR para señalar el penalti de Valentín Gómez en Cornellà en el tiempo de prolongación y Martínez Munuera lo vio claro en el campo, y Pulido Santana más todavía desde el VAR, para hacer caso omiso a las protestas béticas cuando se reclamaba el agarrón en el área de Le Normand a Natan. Una acción que se puede no pitar, claro, pero en estas 10 jornadas ha habido mucho menos dudas en jugadas todavía menos claras y eso lo da un respeto arbitral del que este Betis todavía carece.

De hecho, se da la curiosa circunstancia de que el cuadro verdiblanco es el único conjunto de Primera División que todavía no ha contado con ningún penalti a favor: lejos quedan los cuatro que lleva el Real Madrid, los tres del Espanyol o el Athletic o los dos del Atlético de Madrid.

Y eso siendo el equipo de LaLiga cuyos partidos promedian más tiempo efectivo (58.30 minutos) de juego, uno de los que más remata a portería y con más llegadas al área rival, pero aún no ha disfrutado de ninguna pena máxima en lo que va de temporada.

Ahora, sin embargo, después de 32 partidos consecutivos marcando, el Betis encadena dos sin ver puerta, algo que Pellegrini asume con la misma tranquilidad que la buena racha goleadora cuando afirmó que “las estadísticas son para mirarlas, pero no reflejan lo que es el fútbol, que cambia continuamente”. El chileno no es un entrenador que se ponga nervioso y no lo hará ahora por un empate y una derrota ante el Atlético haciendo un “buen partido”, pero cuando ha podido dar ese paso exigido por la directiva para plantarse ya en una ilusionante cuarta posición no ha sido capaz de lograrlo, encajando, quizás, un golpe de realidad. Queda mucha Liga por delante y el reto está intacto, pero para ello hay que subir ese escalón.