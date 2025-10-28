Fofana, del Lyon, será baja ante el Betis en la Europa League

Todavía queda por medio el duelo de Copa del Rey con el Palma del Río y el choque liguero con el Mallorca del domingo (21:00), pero el siguiente duelo del Betis será el encuentro de Europa League contra el Olympique de Lyon en la Cartuja del 6 de noviembre (21:00) y los de Manuel Pellegrini conocen ya una importante baja en el conjunto francés.

En concreto, a la ausencia del pivote Orel Mangala, a quien le queda aún un mes de recuperación, se sumó la del Malick Fofana, lesionado de gravedad el pasado domingo en el triunfo de su equipo contra el Estrasburgo (2-1) para mantenerse cuarto a dos puntos del PSG. El extremo izquierdo estará unos tres meses fuera de los terrenos de juego por un fuerte esguince que se produja opr una entrada de un rival y aun así debe sentirse afortunado por evitar la fractura. Eso sí, según citan medios franceses de fuentes del club, es un "esguince simple, pero difícil de tratar", por lo que no regresará hasta 2026 ya.

"Los exámenes realizados en el hospital revelaron un esguince grave en el tobillo derecho, acompañado de lesiones que probablemente requerirán intervención quirúrgica y que deberían mantenerlo fuera de los terrenos de juego durante varios meses. El Olympique Lyonnais pondrá en marcha todas las medidas necesarias para garantizar que Malick Fofana reciba la mejor atención médica posible y apoyar su rehabilitación, con el fin de contemplar su regreso a la plantilla lo antes posible", indicó el club galo en un comunicado.

Fofana estaba siendo titular indiscutible en el Olympique de Lyon, cuarto en Francia e invicto en Europa, siendo uno de los tres equipos que cuentan por victorias todos sus encuentros. El jugador acumulaba 12 partidos esta temporada en las dos competiciones, 11 de ellos titular con dos goles y una asistencia en la liga.

Será, por tanto, una importante baja del cuadro galo para su visita a La Cartuja en la cuarta jornada del torneo continental el próximo 6 de noviembre, una cita importante para el cuadro verdiblanco en la que necesita recuperar los puntos perdidos tras su empate con el Genk la pasada jornada.