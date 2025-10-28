Buenas noticias con Isco en el Betis: su vuelta más cerca

La temporada del Real Betis Balompié hasta el momento no es mala. De hecho en liga acumula tan sólo dos derrotas en 10 partidos y han sido ante Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid, dos equipos que tranquilamente podrían estar peleando con los del Ingeniero el cuarto puesto a final de temporada. Pero sí es cierto que tanto en Europa como en la competición liguera le han faltado algunos puntos que podría haber apuntillado si tuviese un poco más de calidad en el equipo. Y esa calidad la pone el mejor futbolista de la plantilla: Isco Alarcón. El de Arroyo de la Miel lleva fuera desde el mes de agosto, con lo que ello implica tanto para el esquema de Pellegrini como para el propio vestuario.

Tan importante y necesaria es su vuelta que se refleja a la perfección en un dato que salió a la luz hace algunos días y que aún tiene un alto porcentaje de vigencia: es el séptimo futbolista que juega en el centro del campo que más goles ha anotado en este año 2025 en las cinco grandes ligas europeas. Un dato clave que dice mucho de lo que pierde el Betis y sobre todo de lo que le aporta el malagueño cuando está en el campo.

Sigue avanzando en su recuperación

Desde hace ya varias semanas se le retiró la férula que portaba en su pierna izquierda y hace trabajo de recuperación en la ciudad deportiva Luis del Sol. Para esta parte final del mes de octubre y los primeros coletazos del mes de noviembre, el andaluz ya está realizando trabajo con balón. Todo, antes de reintegrarse de forma paulatina con el resto de sus compañeros en trabajo grupal.

De hecho, las últimas noticias eran que estaba trabajando descalzo en la rehabilitación y ya en el partido ante el Atlético de Madrid se le pudo ver caminando con total normalidad y con su calzado habitual, quedando lejos ya aquella aparatosa férula y por supuesto las muletas. Desde Heliópolis transmiten que no van a tener ningún tipo de prisa con él. Con las imágenes de hoy del conjunto verdiblanco, con el futbolista ya tocando la pelota sobre el césped, las noticias son muy positivas. Su vuelta está más cerca.

Larrubia golpea a Isco en su tobillo izquierdo al intentar robarle el balón. / Carlos Guerrero

El parón de noviembre, fecha clave

"Me alegra mucho de verlo sin muletas. Su recuperación se va a ir viendo según aumente su carga de trabajo. Yo creo que difícil que esté antes del próximo parón. Lo vamos a llevar con la cordura necesaria para entender que tiene que estar cien por cien recuperado para volver a jugar", comentaba el Ingeniero en rueda de prensa.

Lo normal es que precisamente sea en las fechas cercanas a ese parón o incluso durante el mismo cuando Isco comience a acumular minutos de trabajo con el grupo para afrontar el tramo final del mes de noviembre con la capacidad de elegir su vuelta. Tras la fecha FIFA, el Betis recibe al Girona y Utrecht (dos rivales ante los que podría comenzar a tener minutos) y luego, el 30 de noviembre, llegaría ese derbi ante el Sevilla FC que el malagueño tiene entre ceja y ceja.