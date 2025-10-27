Pellegrini: "Sus goles fueron en momentos muy psicológicos"

Manuel Pellegrini no quiso apuntar más allá en la rueda de prensa y puso el foco de la derrota en el acierto del Atlético, "con dos goles muy psicológicos", ante un "buen Betis que controló y dominó, pero sin marcar".

No puso ni un pero el técnico del Betis a la entrega de su equipo en "un partido muy disputado", más allá de la falta de acierto después de "apretar" durante todo el choque. "Ellos tuvieron fortuna y calidad para marcar en los minutos 2 y 45 en un encuentro intenso en el que tuvimos ocasiones para recortar la diferencia, pero no pudimos", señaló el chileno, que destacó la entrega de sus futbolistas: "No creo que apretáramos más en el segundo tiempo. En el primero ya apretamos mucho, pero marcaron pronto y eso reforzó la forma de jugar del Atlético buscando espacios".

Cuestionado por la racha goleadora cortada en Genk que tuvo continuidad ante el Atlético al no marcar por segundo partido seguido indicó: "Las estadísticas son para mirarlas, pero no reflejan lo que es el fútbol, que cambia partido a partido. Ante un buen equipo hicimos un partido correcto y sin la mínima fortuna, porque encajamos dos goles en momentos psicológicos, ya que ellos el segundo tiempo lo encaran con más tranquilidad con los dos tantos de ventaja".

Es por ello que para el Ingeniero "el marcador no refleja lo que fue el encuentro", pero el rival marcó en "dos momentos clave". "El 0-1 le permitió hacer el fútbol que más le gusta y el 0-2 lo reforzó con otro golazo. Pudieron hacer el fútbol que mejor sabe hacer", insistió el preparador heliopolitano, que añadió: "Durante el segundo tiempo tuvimos ocasiones que no materializamos, pero el equipo nunca bajó los brazos. Son dos golazos muy psicológicos, sobre todo el 0-2. El primer tiempo viene marcador por sus goles. Marcaron pronto y pudieron contragolpear, pero tuvimos bastante dominio para acercanos a la portería, aunque no estuvimos finos en el último tercio. Dominamos más aún en el segundo tiempo con el rival más metido atrás, pero no pudimos marcar".

Sobre la entrada de o Celso tras el descanso explicó: "Entró muy bien en el segundo tiempo dando más precisión al volumen ofensivo. Nos permitió tener más ocasiones, pero no convertimos y se llevó los tres puntos un Atlético que hizo también un buen partido", dijo Pellegrini, sin echar de menos la figura de otro tipo de delantero arriba: "Siempre hay cosas que mejorar, pero jugamos contra un Atlético que se puso en ventaja a los dos minutos reforzando su posición defensiva. Abde remató al travesaño y Oblak en el primer tiempo le paró también un buen disparo".

Asimismo sobre jugar con Amrabat como único pivote señaló: "Siempre hay distintas soluciones. No sé si no fuimos más o menos atrevidos pese a dominar todo el segundo tiempo. Amrabat puede jugar en el centro con Fornals, Roca, Deossa... Es muy posicional y los otros son más de ida y vuelta y no veo problemas en el funcionamiento".

Por último, cuestionado sobre el osible penalti a Natan antes del 0-2 aseguró: "Uno ve las acciones en el campo y en televisión se ve distinto. No puedo opinar, porque no lo he visto, pero el arbitraje no fue factor diferencial. Vimos un gran Atlético y un buen Betis que tuvo ocasiones para marcar y no lo hizo".