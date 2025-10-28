La autocrítica de Bellerín “más allá de que sea penalti o no”

El beticismo reclamó un posible penalti a Natan justo antes del 0-2 materializado por Baena, pero Bellerín fue más allá e hizo autocrítica de esa jugada clave en la que “una falta a favor no puede acabar en gol en contra”.

“A nivel de actitud y sacrificio poco hay que reprochar, pero los tantos vienen de dos errores que no podemos cometer ante rivales de este nivel. El primero un desajuste al inicio y el segundo, una falta a favor no puede acabar en gol en contra”, insistió el lateral quien, sin embargo, incidió en el “control del balón” de un Betis que creó “oportunidades, aunque sin la eficiencia suficiente”.

“Controlamos el partido con el balón, así que hay que quedarse con las cosas buenas”, indicó el catalán, que insistió en la acción del 0-2: “En esas jugadas, más allá de que pueda ser penalti más o menos claro, tenemos que volver todos atrás y acabar la jugada antes. Es un error nuestro. El fútbol es acierto y errores y el 0-2 es un error evitable por nuestra parte”, aseguró Bellerín, que destacó que el “equipo está en buena dinámica y este partido no va a hacer que eso decaiga”.