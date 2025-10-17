Isco, entre los mejores incluso sin competir desde hace casi cinco meses

El Real Betis Balompié espera con los brazos abiertos a Isco Alarcón. Y es que como no puede ser de otra forma, la ausencia por lesión del futbolista más definitivo del conjunto verdiblanco provocan un vacío casi irremplazable en el esquema de Manuel Pellegrini. Y lo raro es que no lo causase viendo con perspectiva cuáles con los números del de Arroyo de la Miel en este 2025. Y es que precisamente para ello ha servido la estadística a la que le han dado importancia los compañeros de Post United y que rescatamos en el día de hoy. Han realizado una clasificación de los centrocampistas más goleadores de este año 2025, todo a raíz de los tantos anotados por Mikel Merino con España en este parón internacional.

Lo realmente impactante no es que Isco esté en el top de los centrocampistas más goleadores del año 2025, sino que lo esté sabiendo que no juega un partido oficial desde el mes de mayo de este mismo año. Hace ya casi cinco meses. A pesar de esta ausencia notoria, el andaluz se coloca en la posición número siete del ranking con 11 goles. Una cota anotadora de vital importancia en todas las competiciones para el equipo de Manuel Pellegrini. Por delante, jugadores de la talla de Xavi Simons, McTominay, De Bruyne, Eze y Bruno Fernandes, que son los que preceden al volante español que está triunfando con Luis de la Fuente y en el Arsenal, Mikel Merino.

¿Cuánto le queda a Isco?

La fecha exacta es prácticamente imposible determinarla, pero la realidad es que queda muy poco para, al menos, ver a Isco comenzar a entrenar de forma parcial con el resto de sus compañeros. Ya lleva varios días progresando en el inicio del apoyo en el césped y en el impacto. Lo normal, atendiendo a otras recuperaciones, es que pronto comience a hacer carrera continua y ejercicios sin balón en solitario para, tras tener algunas sesiones con el mismo también sin compañía, ya pueda integrarse, sumar esa semana mínima de trabajo grupal que siempre exige Pellegrini, y volver a una convocatoria.

Lo normal sería que el parón de la segunda semana de noviembre sirviese ya para verlo integrado con normalidad con sus compañeros y esperando a poder ser citado.

Alguien clave en el Betis

Tan importante es Isco en el Betis que así hablaba de él el director deportivo, Manu Fajardo, en una entrevista con Diario de Sevilla hace unos días: "Estoy convencido de que con Isco no va a haber ningún tipo de problema. La relación es maravillosa entre Isco y todos los que formamos parte del Betis. Isco será leyenda importante en este club, al igual que lo fueron Gordillo y Joaquín".

Y como no podía ser de otra forma, cuando el malagueño comenzó de nuevo a aparecer por la ciudad deportiva, estas palabras tuvo Pellegrini hacia él, demostrando el afecto que le tiene y lo que quiere que vuelva: “Yo creo que él ya ha demostrado lo que es capaz de entregar dentro del campo, no solamente en estos años que ha estado aquí con el Betis, que me alegro mucho que haya venido, quizás en un momento que para él era complicado venir aquí del otro club de la ciudad, pero se adaptó rápidamente, es el más querido seguramente en la hinchada, y afuera demuestra con su actitud en cada uno de los entrenamientos y con la exigencia que tiene a sus compañeros. Un jugador que ya ha hecho una trayectoria brillante, y a lo mejor a los 33 años muchos ya se sentirían realizados, pero yo lo veo a él con mayor ambición que lo vi cuando tenía 19 años y lo llevamos a Málaga. Así que me alegro mucho por él, eso siempre no ayuda al 100% pero te fortalece cuando hay momentos complicados o lesiones como la que está él viviendo”.