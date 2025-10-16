Pellegrini, ante la buena rutina de hacer descartes por fin en el Betis

Si a Bulgaria viajo la expedición bética con 21 integrantes para medirse con el Ludogorets, a Cornellá la lista fue de 20 por la baja de última hora de Amrabat. Ahora, sin embargo, tras el parón liguero por los compromisos de selecciones Manuel Pellegrini ha recuperado a casi todos los tocados y, si no hay problemas de última hora, tendrá que hacer incluso algún descarte cara al encuentro de este sábado (18:30) frente al Villarreal.

De hecho, contra el Espanyol fueron baja Amrabat, Deossa, Bartra, Diego Llorente e Isco, siendo este último el único que se mantiene en la enfermería con la mente puesta en su vueltra tras el parón del próximo mes de noviembre probablemente.

Con 24 fichas profesionales cubiertas más Ángel Ortiz y Pablo García, sin contar al malagueño el técnico chileno tendrá a su disposición a 25 futbolistas y tendrá que descartar dos. ¿Qué dos?

Bakambu fue el último de los internacionales en llegar. No jugó por sanción el últio partido de clasificación con la República Democrática del Congo, pero ante la posibilidad matemática de sellar el billete al Mundial (finalemnte disputará la repesca) se quedó en la concentración y se lo espera en el entreamiento de este viernes. Con si sitio asegurado en la Europa League, podría ser uno de los descartes.

A Pellegrini le gusta contar en la lista con los tres porteros, por lo que habría que mirar a alguno de los recién recuperados por aquello de no forzar o algún otro internacional que haya vuelto más fatigado de las citas con su selección y los viajes. Otra opción es Chimy Ávila, que apenas acumula 40 minutos en liga repartidos en tres partidos.

Como quiera que la plantilla bética se subirá al avión a las 18:45, Pellegrini revelará antes su convocatoria y sus descartes, una buena rutina a la que cualquier entrenador quiere acostumbrarse.