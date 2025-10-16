Deossa busca despejar la incógnita en el Betis con continuidad

Deossa se dispone a controlar la pelota en un momento de su último partido con el Betis en casa del Levante.

El fútbol da oportunidades, pero también exige en muchos momentos respuestas inmediatas. Nelson Deossa, uno de los fichajes importantes del Betis en el pasado mercado de verano, vive un inicio de etapa lleno de contrastes: llegó como una apuesta fuerte del club verdiblanco (12 millones de euros), pero sus problemas de tobillo le han impedido tener cierta continuidad y han empañado un poco su arranque, a la espera de poder disponer de partidos, a la vuelta de este segundo parón, en los que empezar a ofrecer un buen rendimiento.

Deossa llegó al conjunto verdiblanco como una pieza estratégica para reforzar el centro del campo. Su estilo es el de un todoterreno moderno: buen despliegue físico, llegada al área rival, disparo desde media distancia y capacidad para presionar alto. No es un pivote clásico, ni un 10 al uso, sino más bien, un interior de gran recorrido que podría complementar bien a perfiles como Lo Celso, Amrabat o incluso a los extremos cuando el esquema lo exija.

Pero la realidad ha sido otra. Deossa llegó a Heliópolis arrastrando molestias en el tobillo. Una dolencia que ya lo había limitado en los últimos partidos con el Monterrey. Desde su incorporación al equipo, ha alternado entrenamientos individualizados con ausencias en la convocatoria, y su debut se retrasó hasta el partido ante el Athletic Club, jugando 17 minutos. Luego, sólo disputó 45 ante el Levante antes de volver a resentirse físicamente, estando fuera de los planes de Manuel Pellegrini durante varias semanas.

Sin embargo, el cafetero ha aprovechado el parón para recuperarse y está llamado a reaparecer en escena en breve. El calendario no da tregua y el técnico verdiblanco necesita mimbres para seguir con su política de rotaciones tanto en la Liga como en Europa.

Así, Deossa tiene en su mano recuperar la confianza en su cuerpo y empezar a responder a las expectativas creadas tras la fuerte apuesta realizada por el club de Heliópolis. Y es que el Betis podría tener en sus filas a un mediocampista de gran impacto, pero el reloj no se detiene y el rendimiento futuro del colombiano es una incógnita. El balón y el tiempo tienen la última palabra.