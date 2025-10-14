Antony renace en el Betis: "Es el mejor momento de mi vida"

El extremo brasileño Antony Matheus dos Santos atraviesa un momento muy dulce. Tras un paso complicado por Inglaterra, ha reencontrado en Sevilla y en el Betis la estabilidad y la confianza necesarias para recuperar su mejor versión, como ha indicado en una entrevista publicada en la web de la FIFA.

"Ahora puedo decir que estoy en el mejor momento de mi vida, en el lugar que he elegido para vivir con mi mujer y mis hijos. Sevilla nos acogió con los brazos abiertos y me ha dado la tranquilidad que transmito en mi fútbol", declaró el paulista, que también ha asegurado sentirse "más maduro, consciente de sus responsabilidades y feliz en cada entrenamiento y partido".

Compromiso hasta 2030: más que un fichaje

Antony llegó inicialmente al Betis en calidad de cedido, tras una etapa difícil en la Premier League marcada por la presión, las críticas y la pérdida de confianza. Sin embargo, su paso por el club verdiblanco fue tan positivo que no dudó en regresar definitivamente y comprometerse a largo plazo con la entidad (firmó hasta 2030). "Regresé al Betis no sólo para demostrarle al mundo lo que valgo, sino para reencontrarme conmigo mismo. Aquí recuperé la confianza, el placer de jugar al fútbol y el cariño de la afición", explica.

Desde su llegada, Antony ha demostrado una fuerte implicación tanto dentro como fuera del campo. Ha adoptado las costumbres locales y se ha integrado en la vida cotidiana de Sevilla, ciudad a la que considera ya su hogar. "Sentí una conexión real y sincera con el club y con la ciudad desde el primer día. Aquí me recibieron con los brazos abiertos, y eso fue clave para que volviera a disfrutar del fútbol", indica. Y es que el extremo no oculta que su camino no ha sido fácil: "Pasé momentos muy difíciles. La presión, las expectativas y las críticas me afectaron, pero nunca estuve solo. Mi familia, mis amigos y Dios me dieron la fuerza para seguir. Desistir nunca fue una opción".

El papel de Pellegrini en su reconstrucción

Y uno de los pilares de esta recuperación ha sido el entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini, a quien Antony agradece su apoyo constante: "Me dio confianza, me escuchó, y me ayudó a recuperar el equilibrio. Es un técnico con gran experiencia, pero sobre todo sabe tratar al ser humano que hay detrás del jugador".