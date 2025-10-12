La historia de la llamada que preocupó al Betis por Antony: "Fue el momento más duro"

El fichaje de Antony ha dejado muchísimas anécdotas que con el paso del tiempo se van conociendo. Unas las cuenta el propio futbolista brasileño, que ahora está muy feliz en el Betis pero que ha pasado uno de los veranos más complicados de su carrera. Otras, las comentó el CEO de la entidad verdiblanca, Ramón Alarcón, y recientemente, en la entrevista que ha concedido Manu Fajardo a Diario de Sevilla en las últimas horas, se ha podido conocer un detalle más que da sentido a unas imágenes muy curiosas que se pudieron captar tras el final del partido entre el conjunto de Manuel Pellegrini y el Athletic Club en una de las primeras jornadas de LaLiga este curso en el Estadio de La Cartuja. +-

Corrían las últimas horas del mercado de fichajes, y en este medio se informó en la mañana del último viernes de mercado que la incorporación del sudamericano estaba muy cerca, a falta de flecos. En el mundo del fútbol todo puede ocurrir, y esos flecos podían (aunque no tenía pinta) romper la negociación. La tensión crecía y tras la derrota ante los leones tuvo lugar una llamada que puso en alerta a toda la dirección deportiva.

Entrevista completa en su primera parta a Manu Fajardo, director deportivo del Betis / Juan Carloz Vázquez

Manu Fajardo lo cuenta en detalle: entró con fuerza el Bayern

"La verdad es que fueron días muy duros. El momento más duro para mí fue tras la derrota ante el Athletic Club de Bilbao, cuando me quedé en el banquillo con Álvaro y algunos compañeros nos grabaron. Ahí teníamos la información de que un importante club europeo entraba con fuerza intentando mantener una negociación con el Manchester United pero la verdad es que Antony no dio facilidades. Se mantuvo firme, tanto él como su familia en la decisión de jugar en el Betis. Los últimos días tanto aquí en Sevilla como en Manchester fueron muy duros", comentaba a la cámara de este diario el director deportivo del conjunto heliopolitano.

A las pocas horas se pudo conocer que ese equipo europeo fue el Bayern de Múnich, que ofreció al futbolista brasileño una enorme cantidad de dinero. Al mismo tiempo, el propio Antony se encargó de tranquilizar a la parte bética con una llamada, ya que cuando se conoció ese interés, rápidamente llamó a la parte heliopolitana para transmitir tranquilidad y decirles que sólo quería jugar en el conjunto verdiblanco.

Antony felicita al Cucho por su gol al Espanyol. / Enric Fontcuberta / Efe

Un ejemplo más del amor del brasileño al conjunto bético

Y es que el propio brasileño lo dejó claro el día de su presentación: "Betis para mí es sentimiento. Me identifico mucho cuando veo esto. Todo. Sé como es. Es un club que quiero muchísimo y es por eso que siempre fue la primera opción. No me arrepiento de nada y estoy seguro de que es la mejor decisión de mi vida a cada día que pasa. Yo llegué el 14 de julio a Manchester y me quede en el hotel todo este tiempo. Yo y mi papá. Ahora Manchester es pasado. Quiero representar bien a todos. Yo sé que es el proceso de la vida, tenía que pasar por eso para que me hiciese más fuerte. Ahora que estoy aquí y he firmado, me enfoco en el Betis, y mucho Betis. Siempre dejé muy claro que era mi única opción, era Betis o Betis. Hablé con mi familia, y todos estaban llorando".