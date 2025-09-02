Antony: "Venir al Betis es la mejor decisión de mi vida"

En la mañana de este martes 2 de septiembre ha tenido lugar en el restaurante 'Abades Triana' la presentación. de Antony Matheus dos Santos como nuevo futbolista del conjunto verdiblanco. Y es que esta no ha sido una más en todas las que se han dado este verano en el combinado bético. La estrella heliopolitana se ha dado un auténtico baño de masas hasta llegar a su lugar de destino entre cientos y cientos de aficionados que se han concentrado en la Calle Betis para recibir a su nuevo ídolo.

Tuvo unas pequeñas palabras tras la intervención del presidente, Ángel Haro, y el director deportivo de la entidad, Manu Fajardo, de agradecimiento al club verdiblanco y también a los aficionados que tanto le han apoyado en estos meses. "Estaba muy ansioso por ver esto de nuevo. Estuve más de 40 días en un hotel, fue muy duro, pero todos sabían las ganas que tenía de volver al Betis. Tengo muchas cosas por hacer", decía la estrella

Qué ha pesado más durante este tiempo

"Primero estoy muy agradecido por el cariño de la afición. Para mí es muy importante. No intuyo el dinero, tengo mucho sentimiento y cariño por este club. Siempre fue mi primera opción y por eso esperé hasta los últimos días para cerrar la transferencia. Estoy muy feliz en una ciudad que me encanta".

Cómo de duro ha sido el proceso de espera

"Yo llegué el 14 de julio a Manchester y me quede en el hotel todo este tiempo. Yo y mi papá. Ahora Manchester es pasado. Quiero representar bien a todos. Yo sé que es el proceso de la vida, tenía que pasar por eso para que me hiciese más fuerte. Ahora que estoy aquí y he firmado, me enfoco en el Betis, y mucho Betis. Siempre dejé muy claro que era mi única opción, era Betis o Betis. Hablé con mi familia, y todos estaban llorando".

Cómo de importante es la Fe

"Todo lo que pasa en la vida tiene un por qué. Es muy importante para mí. Tenía que esperar para poder vivir lo que estoy viviendo ahora con todas estas personas. Me mantiene de pie. Yo pensé en algún momento que quizá no se iba a hacer, pero esperé con Fe, confiando mucho en Manu, Álvaro y Ramón, y estoy muy feliz de estar aquí ahora".

Entendieron en Manchester la locura de Antony

"Yo siempre dejé muy claro que mi decisión era volver a Betis. Yo soy muy honesto. Tenía otros clubes y propuestas y Betis era lo más importante".

Es importante el Mundial de Selecciones este año

"Es un año muy importante para mí y para el Betis, con la Copa del Mundo también. Soy una persona que se exige mucho porque sabe que se puede hacer más. Soy ese tipo de jugador. Es muy importante pero tenemos que ir con calma, paso a paso, a volver a entrenar con el equipo".

¿Qué es el Betis?

"Betis para mí es sentimiento. Me identifico mucho cuando veo esto. Todo. Sé como es. Es un club que quiero muchísimo y es por eso que siempre fue la primera opción. No me arrepiento de nada y estoy seguro de que es la mejor decisión de mi vida a cada día que pasa".

¿Qué les dices a los aficionados que están ahí fuera?

Muchas gracias a todo. Cuando miro cada una de las caras que están ahí a fuera me motiva a correr. Cuando nosotros estamos dentro de la cancha representamos a los que están en la grada".