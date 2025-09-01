Betis: ¡Antony llega a Sevilla!

Durante la noche de este Deadline Day con el mercado de fichajes dando sus últimos coletazos se ha producido la llegada a Sevilla del ansiado fichaje verdiblanco. Los aficionados del Betis ya tienen en sus tierras a Antony Matheus dos Santos, que ha aterrizado en la capital hispalense y ha visto cómo lo han recibido algunos aficionados y los medios de comunicación, con una expectación abrumadora mientras posaba de nuevo con la bufanda heliopolitana. A partir de aquí, comenzarán todos los protocolos habituales: reconocimiento médico, grabación de los últimos detalles en video, material de redes sociales, firmas de documentos y ya, con algún que otro día de margen, la presentación, que será de lo más mediática.

La operación es una de las más potentes de la historia del conjunto verdiblanco desde aquellas cometidas por Borja Iglesias, Fekir y William Carvalho. El acuerdo consta de un traspaso definitivo por el 100% del pase del futbolista a cambio de unos 22 millones de euros. A esto habrá que añadirle otros tres millones en variables si se cumplen ciertos objetivos como la Champions o llegar a alguna final Europea.

Una inversión que ha llevado al límite a la comisión deportiva verdiblanca, que ha agotado al máximo el límite salarial disponible hasta el punto de dejar pendiente de alguna que otra salida la opción de poder seguir reforzándose.

Ambiente en el Aeropuerto de Sevilla esperando a Antony

Además, no se debe dejar de lado el impacto social que tiene el brasileño en Sevilla. Simplemente hay que observar el movimiento que tiene en redes sociales cualquier publicación sobre él, lo que genera en persona y también en la ciudad.

Para muestra de ello, todo lo que engloba su video de presentación. 'Antonio de Triana', como ya es reconocido, ha visto cómo en su anuncio se representaban todos los lugares característicos del barrio histórico de la ciudad de Sevilla.