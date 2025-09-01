Antony al Betis, ¡cerrado!: los detalles de la operación

El Real Betis Balompié, tras mucho negociar con el Manchester United y los representantes de Antony Matheus dos Santos, ha conseguido cerrar el fichajes del brasileño. Tal y como adelantó el prestigioso periodista inglés David Orstein y ha podido corroborar Diario de Sevilla con fuentes del conjunto verdiblanco, el futbolista bético firmará un contrato de cinco temporadas, hasta junio del año 2030.

Además, las cifras se han cerrado en unos 22 millones de euros fijos y tres en variables por el 100% de los derechos federativos del jugador. Posteriormente, si se produce una venta en el futuro, el combinado de La Palmera tendrá que entregarle a los ingleses el 50% de una futura plusvalía. Se espera que el futbolista viaje a Sevilla en las próximas horas para sellar definitivamente el acuerdo y pasar el reconocimiento médico.

Antony, en un calentamiento de partido. / Jakub Kaczmarczyk / Efe

Se intentarán más movimientos

El tema que paralizaba todo para que se pudiese dar la operación eran esos 6 millones de euros que se le debían por parte del Manchester United. Y en este caso, todos han tenido que ceder para poder llegar a buen puerto (el United no paga rescisión alguna a Antony). De la misma forma, aquella estrategia que se explicaba en su día en este diario, la de aguantar hasta final de mercado para rebajar pretensiones y conseguir una cesión, tampoco ha salido al 100%. Ni los Red Devils se llevaron esos 40 millones de euros que solicitaban al principio ni tampoco los verdiblancos lo han conseguido cedido. El futbolista también ha realizado un enorme esfuerzo, pasando a estar en el mismo escalón salarial que Isco Alarcón.

Tal y como se ha venido explicando en este diario, el plan del Betis tras cerrar a Antony con el gran esfuerzo realizado se complica. Los verdiblancos intentarán hasta el último momento efectuar alguna salida más que les permita moverse en algunas posiciones que necesitan reforzar, siendo la delantera, y el pivote las prioritarias. Todo queda supeditado a algunos nombres de la plantilla que, si salen en las últimas horas, facilitarían la llegada de algún refuerzo.