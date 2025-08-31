Fornals: "Todos los equipos, menos al que pertenece, les gustaría tener un jugador como Antony"

El Betis sufrió la primera derrota de la temporada tras caer en el Estadio de la Cartuja contra el Athletic Club. Pablo Fornals habló a la finalización del encuentro en el que se quedó "contento porque el equipo no ha dejado de luchar y ha metido el 1-2 faltando poco".

El centrocampista resumió en los micrófonos de DAZN que fue "un partido muy cerrado de dos equipos que aspiran a estar arriba otra vez y no querían equivocarse". "Al final ha venido el gol en la acción desafortunada de Marc, en la que va muy fuerte el centro de Yuri y el segundo gol viene en otra acción desafortunada con una peinada y la empujan los que van para adentro", dijo el ex del West Ham entre otros.

Sobre el lío final con el ábitro le mandó un mensaje en el que explicó que parece "que el reloj del árbitro iba más rápido". También mostró su descontento por la acumulación de encuentros en este inicio liguero: "Hemos jugado cuatro partidos en dos semanas, algo que no es lógico". "No hay excusas, hay que seguir trabajando", recalcó el de Castellón de la Plana.

Para acabar fue preguntado por Antony en el que señaló que no es director deportivo; "ese el trabajo de otra gente, yo me limitó a correr en el campo". "Creo que todos los equipos, menos al que pertenece, les gustaría tener un jugador como Antony", cerró Fornasl con ese mensaje al Manchester United.