El Betis se queda con la botella medio vacía (1-2)

Primera derrota para el Real Betis Balompié en el curso liguero 25-26 y lo peor fueron las pobres sensaciones que mostraron los verdiblancos frente a un rival que debe competir por idénticos objetivos que ellos. No es que el Athletic Club tuviera un partido especialmente inspirado tampoco, pero la suerte, ese factor tan necesario en un fútbol tan igualado como el actual, eligió al cuadro vasco en la acción que finalmente lo decantó casi todo. Un centro duro de Yuri Berchiche camino de ninguna parte lo remató hacia su portería Bartra y a partir de ahí ya nada fue igual.

Se había cumplido justo la hora de juego, el pulso seguía estando en lo más alto, ya que ninguno de los litigantes había cogido la vara de mando en ningún momento, todo era equilibrio pues. Pero el golpeo de Bartra en el centro de Yuri llegó a ser violento, imposible para Álvaro Valles por muchos reflejos que éste pueda tener en sus intervenciones.

Desde ese momento el Betis se derrumbó, los cambios a los que apeló Manuel Pellegrini en su intento de invertir la tendencia de los suyos tampoco tuvieron el efecto deseado y las llegadas hasta Unai Simón se quedaron más en el deseo que en la realidad.

El partido comenzó con una cacha de Lo Celso a Prados a los 40 segundos y prometía más de lo que deparó después

Y todo fue aún peor cuando el central Paredes entró al remate con fuerza desde atrás para liquidar la cuestión en el minuto 85. El colchón para los visitantes ya era demasiado mullido por mucho que el Betis no diera su brazo a torcer e incluso marcara en su única ocasión clara en toda la segunda mitad. Un remate franco de Bakambu puso el 1-2 en el minuto 97, pero ya era demasiado tarde para apelar a la heroica. Los puntos se escaparon por primera del Estadio de la Cartuja y lo peor de todo es que esto empequeñece el valor del último empate fuera de casa contra el Celta, todo lo contrario que el día del Alavés.

El dato objetivo indica que el Betis de Pellegrini se va al parón con 5 puntos en su casillero clasificatorio con cuatro partido ya contabilizados. Son números que deben ser valorados con cautela, dado que esto acaba de empezar, pero que no invitan a la ilusión de los seguidores heliopolitanos a la espera de lo que pueda suceder en la jornada del cierre del mercado con el retorno de Antony o con cualquier otro refuerzo que se pueda sacar de la chistera la dirección deportiva encabezada por Manu Fajardo.

La primera mitad sí fue intensa por parte de ambas escuadras y las dos buscaron la portería contraria con ocasiones

Eso, de cualquier manera, ya pertenecerá a la jornada del lunes, ahora toca el análisis de lo sucedido en este Betis-Athletic que provocó la primera decepción de los más de 60.000 béticos que se dieron cita en el coliseo de la Cartuja. Y la primera impresión que deparaba el arranque del juego era que los dos rivales iban a disputar un partido de fútbol de los de verdad, con todos sus peones yendo a tope de revoluciones en cada acción y sin mirar nunca hacia atrás. Además, todo comenzaba con una cacha de Lo Celso a Beñat Prados a los 40 segundos que invitaba al optimismo ante la posibilidad de disfrutar de un buen espectáculo.

Ni siquiera iban a emplear ninguno de los dos contendientes ese gilifútbol tan de moda en la actualidad de sobar el balón en la zona de atrás, de los centrales al portero, de éste al medio centro que acude con el riesgo de estar de espaldas para que todo se solucione al final con un pelotazo arriba después del riesgo corrido.

Tras el intermedio, el ritmo bajó y el Betis no llegó a imponerse hasta que llegó el mazazo del autogol de Bartra

Los dos equipos iban a poder irse a los vestuarios por delante en el marcador. Aunque la ocasión más clara la iba a firmar Iñaki Williams con una internada en solitario que acababa en una excelente intervención de Álvaro Valles (19’), también Pablo García tuvo dos buenas opciones de cantar su primer gol en el Estadio de la Cartuja. Lo tuvo en un remate a la primera después de un pase de Cucho Hernández en una jugada en la que tal vez pudiera controlar la pelota (21’) y también en otro disparo que se iba al larguero después de rebotar en la pierna de Areso (31’).

Fueron las dos mejores para los verdiblancos, en los que Pellegrini había apostado por una banda derecha por los jóvenes Ángel Ortiz y Pablo García, los dos futbolistas convocados durante la semana por la selección española sub 21. Pero tampoco sería justo obviar que Iñaki Williams iba a volver a gozar de otra clara oportunidad tras una pared con Sancet (27’).

Al descanso, por tanto, se iba a llegar con la sensación de que aquello no podía estar más abierto, de que los dos equipos podían dar un paso adelante para llevarse los tres puntos y sólo cabía esperar que el fiel de la balanza se inclinara hacia el lado verdiblanco.

Pellegrini, que había apostado por una banda derecha con los dos ‘niños’, Ángel Ortiz y Pablo García, se quedó sin respuesta para reaccionar

No fue así, en absoluto. En la segunda mitad bajó varios puntos la intensidad de unos y otros. Los béticos, salvo un gran pase de Lo Celso al Cucho Hernández en una acción en la que éste se quedó sin ángulo para el remate (49’), no eran capaces de meterle el miedo en el cuerpo al Athletic. Al contrario, dentro de que ninguno de los dos parecía hacer daño, los visitantes amenazaban algo más.

Pero todo se acabó de decantar en esa jugada accidental de un Bartra que llevaba peleado con sus botas desde el descanso. El central remató hacia su portería y dejó a los suyos sin ninguna capacidad de reacción. Ése, precisamente, fue el peor punto en el análisis para el Betis, que no fue capaz de rebelarse tras el 0-1.

El conato de reacción llegó demasiado tarde, porque Bakambu firmó el 1-2 en el minuto 97

Ni con el debutante Deossa ni con Bakambu junto al Cucho en la delantera, nada, el Betis seguía noqueado. Y peor fue el golpe del segundo tanto en una jugada en la que Paredes entra desde atrás con fuerza sin ninguna oposición después de otro toque fallido de Bartra hacia atrás.

Ahí sí sacó el Betis algo de orgullo y eso se reflejó en la rabia con la que Pellegrini celebra el gol de Bakambu. Pero ya era demasiado tarde. El chileno, como todos los béticos, conocía el sabor amargo de la primera derrota y tendrá muy claro durante el parón que el trabajo debe ser arduo para que su Betis funciona como se espera de él.