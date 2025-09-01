Todo se le torció a Bartra con las botas y Deossa no pudo aportar mucho

Bartra dialoga con el árbitro después de su autogol para reclamar fuera de juego previo.

Derrota dura para el Betis en una tarde que se le torció con el autogol de Bartra que enfrió los ánimos de todos los béticos. A partir de ahí la escuadra de Pellegrini fue incapaz de reaccionar y el segundo de Paredes ya fue el mazazo definitivo a pesar del cabezazo final de Bakambu.

Bartra | La suerte fue esta vez mala y salió retratado en los dos goles

Bartra evita un remate a bocajarro de Iñaki Williams en la primera mitad. / Antonio Pizarro

Como en todos los anteriores del presente curso, su rendimiento estaba siendo bueno e incluso participó en un cruce de banda a banda que evitó una acción peligrosa del Athletic y también para evitar un gol de Iñaki Williams. Pero ya entró con mal pie tras el descanso, peleado con sus botas, tuvo que cambiárselas por segunda vez y luego llegó ese remate contra su portería...

Riquelme | Mejor que molestarse con el cambio, más nivel

Riquelme intenta superar a Iñaki Williams por su banda. / Antonio Pizarro

Es uno de los fichajes más deslumbrantes del Betis en el presente verano, pero hasta ahora su nivel no se ha correspondido con la expectación creada. Tiene buenas maneras y se puede esperar más de él, pero interviene pocas veces para desnivelar. Y encima se enfadó al ser cambiado.

Bakambu | La única noticia positiva de la tarde verdiblanca

Bakambu anima a sus compañeros para buscar el empate mientras celebra su gol. / AFP7 | Europa Press

Después de no haber tenido apenas oportunidades todas las veces que ha salido por el Cucho Hernández en los partidos anteriores, esta vez entró en el campo por el joven Pablo García y sí tuvo el acierto en el remate que puso el 1-2. El balón de Junior era bueno y él lo hizo aún mejor.

Deossa | Aún no se le puede juzgar, salió muy alocado

Deossa intenta superar la dura entrada de Jauregizar. / Antonio Pizarro

Había mucha expectación por ver los primeros detalles del futbolista más desconocido de los que ha contratado el Betis en este mercado. Pellegrini recurrió a él con el marcador en contra y no se le pudo ver apenas nada, sólo que salió alocado y que se llevó un buen trompazo de los rivales.