Pellegrini: "Así cómo el ocho de doce habría sido bueno, el cinco de doce es malo"

Derrota del Betis en el segundo encuentro en el Estadio de la Cartuja ante el Athletic Club. Un tropiezo que Manuel Pellegrini resumió señalando que “el fútbol tiene jugadas puntuales que deciden resultados”.

Para el técnico chileno “fue un partido muy parejo”. Desgraciadamente, una acción desafortunada abrió el marcador y a balón detenido, llegó el segundo tanto. “Hasta ese momento el partido estaba bien jugado. Después, con el 0-2, reaccionamos e intentamos buscar el empate incluso en el descuento”, resumió.

Al ser cuestionado sobre si las sustituciones llegaron tarde, respondió con contundencia: “Creo que no había muchas razones para hacer cambios; el equipo estaba jugando bien, con intensidad y llegadas. El autogol lo cambió todo, y ahí buscamos alternativas con los cambios; antes no había necesidad”, explicó.

En cuanto al bajón del equipo en la segunda parte, lo atribuyó al cansancio de los jugadores. “Estamos comenzando, es el inicio de la temporada y jugamos cuatro partidos en diez días”. Aun así, no mostró preocupación. “Con el tiempo y el trabajo vamos a tomar el ritmo normal de una temporada”, aseguró.

Pellegrini no quiso poner excusas pese a haber jugado el miércoles en Balaídos y comentó que “más que el desgaste físico, lo que marcó la diferencia fue el autogol. Hasta entonces, fue un partido parejo, con ocasiones en ambos arcos, y fue más un golpe anímico que físico al ponerse ellos en ventaja”, agregó.

“Así como el ocho de doce habría sido bueno, el cinco de doce es malo; no es un buen porcentaje de puntos”, lamentó el técnico verdiblanco tras una victoria, dos empates y una derrota en los cuatro primeros partidos.

Respecto a la recta final del mercado de fichajes, intentó no entrar en detalle. “Vamos a ver qué pasa de aquí a mañana, no quiero tocar ese tema. Veremos qué plantel se puede armar para tener opciones en las tres competiciones”. También confirmó que no hay novedades sobre el nombre de Antony y concluyó con una frase que anticipa unas últimas 24 horas frenéticas: “A ver mañana qué plantel se puede estructurar al final”.