Ángel Ortiz, en un lance del partido ante Yuri.

El Betis cayó derrotado ante el Athletic en un partido en el que los verdiblancos acusaron el golpe del 0-1, después recibieron el segundo y un tímido arreón en el alargue le permitió sólo acortar distancia con el tanto de Bakambu.

Pese al revés, el partido de los de Heliópolis dejó alguna buena noticia, como la actuación de Ángel Ortiz, que sacó una nota alta en su duelo ante Nico Williams. También resaltó, sobre todo en la primera parte, la labor de Pablo García, que rozó el gol en dos disparos.

En líneas generales, así jugaron los futbolistas del Betis ante el Athletic:

Álvaro Valles Muy buena intervención ante Iñaki Williams salvando el 0-1. Poco que hacer en los dos goles.

Ángel Ortiz Examen ante Nico Willliams solventado con una nota alta. Partido completo tanto en ataque como en labores defensivas.

Bartra Un gol en propia puerta y otro error peinando la pelota en el 0-2 emborronan su gran partido.

Natan Nada seguro, malas entregas, mal con el pie... Partido muy gris.

Junior Correcto atrás. Buen centro con la derecha en el gol de Bakambu. Aun así, lejos aún de una buena versión.

Altimira Muchos kilómetros en la primera parte que en la segunda le pasaron factura.

Fornals Buen trabajo en la recuperación de la pelota, pero ni él ni Altimira aportan empaque a la medular.

Pablo García Muy incisivo en la primera parte. Las ocasiones de peligros llegaron en dos disparos suyos, uno se fue fuera por poco y el otro, tras tocar en un rival, se estrelló en el larguero.

Lo Celso Recibió pitos al ser cambiado. No es Isco y puede dar más, pero apareció en el partido. Casi marca en la primera parte en un tiro con la izquierda que se le fue fuera por poco y en la segunda, en lo poco que llegó el Betis arriba, estuvo presente.

Riquelme Inocuo. No mejora por ahora el hueco dejado por Jesús Rodríguez.

Cucho Mucho trabajo, no juega mal, pero el nueve del Betis tiene que tener más gol.

Bakambu Buen remate en el 1-2.

Deossa Poco a poco debe ir apareciendo más.

Chimy Ávila Sensación, una vez más, de ciclo acabado en el Betis.

Bellerín Pocos minutos para refrescar el lateral derecho.