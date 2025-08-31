Betis - Athletic, en directo: Ángel Órtiz y Pablo García titulares

Imagen del encuentro entre verdiblancos y rojiblancos en La Cartuja.

El Betis recibe al Athletic en un atractivo encuentro en el Estadio de La Cartuja. Los verdiblancos quieren marcharse al parón con una victoria antes de cerrar un mercado de fichajes en el que el nombre de Antony está muy presente.

Neossa, Marc Roca y Llorente son las principales novedades en la lista de Manuel Pellegrini para este choque, mientras que los rojiblancos llegan con la ausencia de De Galarreta a última hora.

Dirige el partido Isidro Díaz de mera (castellano-manchego) con Del Cerro Grande en el VAR.