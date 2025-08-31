Betis - Athletic: Fichajes... y también puntos

El beticismo anda expectante por conocer cómo se resolverá, finalmente, el futuro de Antony y si el club de Heliópolis firmará también esos refuerzos tan necesarios en posiciones donde las carencias son tan evidentes. Pero esta tarde, el fútbol vuelve al Estadio de La Cartuja y los de Pellegrini reciben a un rival directo en las últimas temporadas en la lucha por las posiciones europeas, el Athletic Club.

Una cita entre dos clásicos del fútbol español de la que los verdiblancos esperan salir victoriosos para marcharse al parón con buenas sensaciones, con una buena puntuación y con dos semanas por delante para engranar piezas, entre ellas esos fichajes que requiere el Betis, sobre todo en ataque (delantero y extremo) y el centro del campo, amén del lateral izquierdo.

Mientras tanto, a la espera este lunes del cierre de la ventana estival, El Ingeniero recupera para este encuentro a Diego Llorente, Marc Roca y Nelson Deossa, tres hombres llamados a ser importantes en el conjunto de La Palmera, aunque está por ver si alguno de los tres sale de inicio. Pau López, Abde y Ruibal, más Isco, están en la enfermería, por lo que de cara al once Álvaro Valles repetirá en la portería. En la línea defensiva todo hace indicar que seguirán Bellerín, Bartra, Natan y Ricardo, aunque con alguna opción para que Ángel Ortiz y Junior refresquen los laterales. Fornals y Altimira partirían de inicio con Pablo García por la derecha y Rodrigo Riquelme en la izquierda, actuando Lo Celso de enganche por detrás del Cucho. Además, después de jugar el miércoles en Vigo, el papel de los hombres que entren de refresco será muy importante, con Marc Roca y Nelson Deossa presentes siempre para el santiaguino.

El Betis tendrá delante a un Athletic que al igual que los verdiblancos tiene muy buenos recuerdos en la Copa del Rey en La Cartuja (ahí ganó recientemente su último título), llegando a este choque tras conocer con la máxima ilusión sus rivales en la Liga de Campeones. Además, los de Ernesto Valverde suman seis puntos en las dos primeras jornadas ligueras y quieren fuera de casa funcionar de la misma manera que lo hacen en San Mamés.

Frente al Betis, al Athletic se le han agravado sus ya problemas de centrales, ya que se ha lesionado hace unos días Lekue, a quien se le presume el primer relevo de Dani Vivian y Paredes, ni tampoco acaba de regresar Laporte. Además, pierde a una pieza clave en la medular, De Galarreta, con una sobrecarga muscular en la pierna izquierda.

No obstante, Valverde tiene recuperados a Sancet, Unai Gómez y Beñat Prados, que se perdieron el debut liguero (3-2 ante el Sevilla) y ya jugaron unos minutos ante el Rayo Vallecano (1-0). Sancet salió en la segunda parte y decidió el partido con un penalti, por lo que se le espera ya en el once inicial; y el recambio de De Galarreta será Beñat Prados.

Por lo demás, se presupone que el entrenador del equipo rojiblanco dará continuidad al once de las primeras jornadas, con la duda de si será Álex Berenguer, su relevo en la media punta, o Maroan Sannadi el que deje su hueco a Sancet. Unai Simón bajo palos, Areso y Yuri en los laterales, Mikel Jauregizar en el medio campo y los hermanos Williams, Iñaki y Nico, en las bandas serán titulares.

Un potencial importante en un Athletic perfectamente trabajado por Valverde, por lo que, como avisó Pellegrini en rueda de prensa, el Betis tendrá que hacer un partido muy completo tanto en defensa como en ataque para intentar sumar los tres puntos en este atractivo partido. Fichajes... y también puntos.