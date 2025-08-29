Betis: ¿Todo a la carta de Antony?

Frenética recta final de mercado de fichajes en el Betis, con el nombre de Antony en primerísima escena, con un intenso y nuevo capítulo este viernes dentro de ese acuerdo que buscan Betis, Manchester United y el jugador.

El propio Sky Sports, en Inglaterra, informaba de un acuerdo entre clubes, con luz verde para que el paulista vuele a Sevilla de cara a llegar a un entendimiento económico con el club verdiblanco, mientras que en Heliópolis se mantiene la prudencia y el mensaje que se desliza es que todo no está aún cerrado. Así, y con el mercado abierto hasta el lunes por la noche (antes de las doce), las tres partes siguen intentando ultimar un acuerdo que ha empezado a tomar tintes de culebrón.

En Inglaterra ven el acuerdo cercano, mientras que en Heliópolis aún no

Además, en torno a la operación regreso de Antony al club verdiblanco, está muy presente la cuestión del límite salarial. Con la llegada del brasileño, éste estaría casi cubierto y habría un margen muy estrecho para maniobrar en busca de más refuerzos, sobre todo un delantero, un pivote defensivo y un lateral zurdo.

OTRAS POSICIONES A REFORZAR

Por ello, para reforzar la punta del ataque, con un futbolista que eleve el nivel y compita con el Cucho Hernández, debería haber hueco y eso pasa por el hecho de que bien el Chimy o Bakambu, o incluso ambos, acaben saliendo en este tramo final de mercado. Son varios los clubes de diferentes ligas e incluso del fútbol árabe los que han mostrado interés en ambos jugadores, a la espera de que eso se pueda traducir en ofertas que dejen satisfechos tanto a los propios futbolistas como al Betis.

La salida del Chimy o Bakambu, o de ambos, dejaría espacio para un nuevo estilete

También trabaja la dirección deportiva verdiblanca en la incorporación de un quinto centrocampista. Un pivote defensivo que cubra el hueco de Johnny. Manuel Pellegrini ya ha expresado públicamente la necesidad de un jugador de esas características, teniendo en cuenta que pronto llegarán las rotaciones con tres competiciones por delante.

Deossa es un jugador de ida y vuelta, con mucho físico, lejos de las características del hoy medio centro del Atlético de Madrid o del propio Guido Rodríguez; tampoco Altimira lo es pese a que crece futbolísticamente y Marc Roca es una incógnita, pues sigue avanzando en su recuperación y deberá ir entrando en el equipo poco a poco. Por ello, el nombre de Guido sigue estando presente en Heliópolis.

El futuro de Guido pasa por salir del West Ham y la opción del Betis está presente en el argentino

El West Ham se ha reforzado en las últimas horas con Matheus Fernandes, por el que ha pagado 44 millones de euros al Southampton, y todo apunta a que el argentino acabará saliendo del cuadro inglés. El medio centro, pese al interés también de otros conjuntos, tiene presente la opción del equipo bético, a expensas de ver qué ocurre con el asunto del límite salarial.

La salida de Ricardo Rodríguez es difícil, por lo que un refuerzo ahí es complicado a día de hoy

Lo mismo pasa de cara a reforzar otra posición, como es la del lateral zurdo. Si no sale Ricardo Rodríguez, cosa difícil en estos momentos, no llegaría un refuerzo. ¿Todo a la carta de Antony? Continúa la cuenta atrás...