Xabi Alonso: "Dani Ceballos se queda en el Real Madrid"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha asegurado en la rueda de prensa previa al partido ante el Mallorca de este sábado, que Dani Ceballos finalmente "se queda" en el equipo blanco y que está "contento" de que permanezca en el club blanco.

"Hablé el otro día con Dani. Esta situación se ha resuelto de la manera que se queda. No cambia nada lo que pienso de él. Dani se ha quedado aquí, es uno más de la plantilla y contento de que esté aquí", ha comentado el técnico vasco durante su intervención.

"Parece que la decisión es definitiva. El mismo papel que iba a tener lo sigue teniendo. No cambia mi visión respecto a Dani. ¿Cuánto va a jugar? Ni yo lo sé", añadió al ser cuestionado por el papel que Ceballos va a jugar a partir de ahora en el Real Madrid.

El centrocampista frenó el pasado miércoles su pase al Marsella. Su deseo de recalar en el Betis ha estado muy presente hasta el último momento, haciendo un esfuerzo importante para que se produjese su regreso al club de La Palmera. Sin embargo, su situación ha quedado resuelta definitivamente según el actual entrenador del Real Madrid.