El Betis se mete en la puja por el fichaje de Dani Ceballos

En medio de la vorágine de informaciones que giran en torno al posible fichaje de Antony por el Real Betis Balompié, apareció de forma paralela la operación que colocaba a Dani Ceballos firmando por el Olympique de Marsella, desvelado en Diario de Sevilla. El futbolista utrerano quiere salir del Real Madrid y tener minutos para poder jugar el Mundial 2026, por lo que había apretado para que el club francés y el español llegasen a un acuerdo.

En la tarde del pasado martes 26 de agosto se acercaron posturas entre los clubes pero se alejaron con el jugador ya que bajaron el salario que ofrecían al de Utrera. Después de horas de negociación, el acuerdo quedó resuelto a falta de flecos que se esperaban solucionar en la tarde de miércoles. Ahí es donde aparece el hueco necesario para que el conjunto verdiblanco entrase con fuerza en la situación (algo deseado también por el futbolista). Tal y como ha podido conocer en exclusiva Diario de Sevilla, los verdiblancos van a por el centrocampista andaluz.

Dani Ceballos en el encuentro del Real Madrid en la Champions League contra el Salzburgo / Europa Press

El Betis estudia fórmulas para hacer el fichaje de Ceballos

En estos momentos, en La Palmera mantienen contacto constante con el futbolista utrerano, que quiere volver como sea a vestir de verdiblanco. El acuerdo salarial con él ha existido desde que surgió la posibilidad. Se bajaría el sueldo hasta donde el Betis pueda cuadrarlo, como ya adelantó este mismo medio en su día.

Ahora, se estudian las diferentes fórmulas para convencer al Real Madrid para el movimiento. Son muchas fórmulas imaginativas las que están encima de la mesa y el hecho de que se esté trabajando esta opción al mismo tiempo que la de Antony, dice mucho. Puede ocurrir cualquier cosa en este momento. Que Ceballos acabe firmando por el Marsella porque el Betis finalmente no llegue, o que termine vistiendo de verdiblanco, o que se caiga todo. Son cosas del mercado. Pero la realidad es que a día de hoy el Betis lo está intentando.