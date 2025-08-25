Dani Ceballos, con una fuerte oferta del Olympique Marsella

Uno de los nombres más sonados a lo largo del verano para llegar al Real Betis Balompié como un potente refuerzo para el centro del campo es el de Dani Ceballos. Diario de Sevilla adelantó en exclusiva en su momento que el futbolista estaba dispuesto a rebajarse la ficha a la mitad para poder entrar dentro de los parámetros económicos del combinado de La Palmera.

Tras esperar durante todo el verano a ver si era posible que en Heliópolis le hiciesen hueco salarial y que el Real Madrid rebajase sus pretensiones, el final de mercado aprieta y mientras que en el Betis están a la espera de lo que ocurra con Antony, muchos equipos han llamado a la puerta del andaluz. Uno de ellos, tal y como ha podido conocer en exclusiva Diario de Sevilla, es el Olympique de Marsella. Equipo de historial Champions que quiere contar en sus filas con un futbolista élite que quiere recuperar su mejor nivel en año de Mundial (precisamente, el último prácticamente al que podría aspirar a ir por edad). El jugador esta valorando en estos momentos seriamente si aceptar, o quedarse en el Real Madrid esperando un posible cambio de opinión en La Palmera. Eso sí, a día de hoy (y más si se hace lo de Antony) es prácticamente imposible.

Dani Ceballos en el encuentro del Real Madrid en la Champions League contra el Salzburgo / Europa Press

Viaje esta semana

Teniendo en cuenta el mensaje que el propio futbolista colocó en redes sociales diciendo que el choque ante el Oviedo fue su 'last dance' con el Real Madrid y que el mercado cierra en una semana, se podría confirmar la información que le llega a este diario sobre un posible viaje a mediados de esta semana.

Tal y como ha avanzado Fabrizio Romano y Matteo Moretto, la fórmula de la operación es de una cesión remunerada con opcion de compra que puede convertirse en obligatoria si se cumplen una serie de parámetros.