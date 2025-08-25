Betis: Sólo nueve victorias en las 44 visitas a Balaídos

El Betis afronta este miércoles en Vigo el partido adelantado de la sexta jornada con el reto de acabar con una estadística poco favorable en el feudo del Celta. De sus 44 visitas oficiales a Balaídos, los verdiblancos sólo han logrado imponerse en nueve ocasiones (un 20 %), con catorce empates y veintiuna derrotas, incluidas las tres últimas de manera consecutiva.

La temporada pasada, los de Pellegrini llegaron a ponerse 0-2 muy pronto gracias a los tantos de Antony y Diego Llorente, pero los celestes remontaron en la segunda parte con los goles de Fran Beltrán, Javi Rodríguez y Williot Swedberg. Precisamente el extremo sueco también amargó a los béticos hace dos cursos, firmando en el 94’ el 2-1 definitivo que frustró lo que parecía un empate seguro. En la campaña 22/23, Gabri Veiga fue quien decidió por la mínima.

La primera victoria del Betis en Vigo tardó en llegar más de medio siglo, desde aquel 3-1 en Segunda en 1929 hasta el 1-2 de la 82/83, con Poli Rincón como protagonista. Otro gol de Rincón volvió a marcar tres años después en otro triunfo por la mínima, y en los 90 llegaron dos victorias más por 0-2, con Ángel Cuéllar primero (94/95) y Alexis y Olías después (96/97).

Ya en el siglo XXI, Balaídos también vivió una victoria bética tras lo tantos de Marcos Assunçao y Fernando (0-2 en la 02/03), además de tres victorias por 0-1 con protagonistas distintos: Jorge Molina (2012), Brasanac (2017) y Jesé Rodríguez (2019). El último triunfo verdiblanco allí llegó en mayo de 2021, un 2-3 con remontada que selló la clasificación europea de los de Pellegrini, con goles de Borja Iglesias, Fekir y Víctor Ruiz.