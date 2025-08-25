Betis: El lateral izquierdo, una posición de riesgo

El lateral izquierdo ha sido una posición muy inestable en los últimos años en el Betis. Ricardo Rodríguez y Perraud ocuparon esa demarcación la temporada pasada y con uno ya en Lille y otro con pie y medio fuera, salvo sorpresa mayúscula, habrá una renovación total por segunda campaña consecutiva en el flanco izquierdo de la zaga. Ninguno de los dos logró cuajar esa temporada y ambos quedaron lejos del nivel esperado, lo que ha llevado a la dirección deportiva que lidera Manu Fajardo a buscar un nuevo lateral izquierdo. El primero ya está fichado y es Junior Firpo, que regresa a Heliópolis.

A la espera de conocer quién será el sustituto del suizo, hay dos principales candidatos. Javi López y Flavio Nazinho, ambos internacionales sub-21 con España y Portugal, respectivamente, y ambos con gran proyección de futuro. Sin embargo, ser lateral izquierdo del Betis parece casi un deporte de riesgo. Desde la temporada 2015-16, hasta 11 jugadores han ocupado esa posición en el conjunto verdiblanco en la última década.

Ricardo Rodríguez en el encuentro ante el Betis frente el Alavés / Antonio Pizarro

En la 2023-24 los elegidos fueron Abner Vinicius y Juan Miranda, quienes también habían estado la campaña anterior. El canterano, natural de Olivares, pasó a la historia del club tras anotar el penalti ante el Valencia que dio el título a los de Manuel Pellegrini en el Estadio de La Cartuja. No obstante, Miranda no llegó a un acuerdo de renovación con el Betis y, al finalizar su contrato, se marchó al Bolonia. Por su parte, Abner, que llegó en el mercado invernal de 2023 para suplir la venta de Álex Moreno, nunca terminó de asentarse en el equipo y fue traspasado al Lyon por unos ocho millones de euros.

En 2021 y 2022, Juan Miranda compartió posición con Álex Moreno, quien este verano sonó con fuerza para regresar a Heliópolis, aunque finalmente se fue al Girona, por el que ha firmado para las dos próximas temporadas. También pasó por esa demarcación Alfonso Pedraza, que estuvo un sólo curso tras llegar cedido por el Villarreal, club en el que milita actualmente. Con la elástica verdiblanca disputó un total de 21 encuentros y anotó un gol.

En la temporada 2018-19, el único lateral izquierdo fue Junior Firpo, ya que Quique Setién apostaba por una línea de tres centrales en la zaga. Cuando el técnico daba descanso a Junior, la alternativa en el carril era el extremo Tello. El curso anterior, su competidor fue Riza Durmisi, quien llegó como un jugador desconocido y se marchó tras disputar 54 encuentros, con tres goles y seis asistencias, siendo titular en sus dos temporadas. La afición le guarda un gran cariño especialmente por su gol en el derbi que terminó 3-5 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Otros nombres que han pasado por la posición en la última década son Piccini, que jugó tres campañas en el conjunto verdiblanco, además de Fran Varela y Juan Manuel Vargas, ambos con una sola temporada en el club.