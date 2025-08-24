Aitor Ruibal, el líder silencioso del Betis de Pellegrini

No es casualidad que Aitor Ruibal sea uno de los capitanes de este Betis y el jugador que más tiempo lleva en la plantilla, pues se ha consolidado como un jugador fundamental para Manuel Pellegrini por su capacidad de desenvolverse en distintas posiciones en el campo, además de una entrega y actitud que le caracteriza.

Un jugador comodín, que empezó en su primera temporada con el chileno jugando como extremo, su posición más natural, pero que con el paso de las temporadas ha acabado jugando más de lateral, tapando las continuas bajas por lesión de Sabaly y Bellerín. Incluso jugó como lateral izquierdo la prórroga contra el Eintracht de Frankfurt en la Europa League en la 2022. En su cesión al Leganés, Javier Aguirre lo reconvirtió en carrilero con defensa de tres centrales, aunque no había jugado nunca como lateral en defensa de cuatro.

La temporada pasada revivió sus inicios en el filial verdiblanco y en su cesión en la 18/19 jugando como delantero. Este fue el caso de las primeras jornadas de Liga, con Bakambu lesionado y sin concretarse en ese momento la llegada de Vitor Roque. En las semifinales contra la Fiorentina volvió a aparecer en esta posición siendo fundamental en la jugada del gol de Abde que clasificaría al equipo a la final.

En este inicio de temporada, la lesión de Abde y la tardanza de que llegue un extremo en el mercado, debido a la espera por intentar el regreso de Antony, han propiciado que Comodín Ruibal haya vuelto a jugar de extremo consolidándose como titular tras dos grandes actuaciones: gol en Elche y un buen partido contra el Alavés, en el que el técnico chileno lo mantuvo los 90 minutos en el campo en el que fue su partido 177 en el primer equipo.

La capacidad de Aitor de desarrollarse en varias posiciones han sido fruto de las buenas sensaciones que está dejando el catalán en este inicio liguero. Su pasado como delantero propicia que el jugador tienda a ocupar la posición de nueve y aparezca en situaciones de remate habitualmente, aprovechando que el Cucho es un delantero que tiende a salir del área para combinar. Por otra parte, Aitor ya es un habitual en el lateral, lo que hace que el jugar por delante de este suponga una gran ayuda defensiva en los momentos que el rival posea el balón.

Esto va unido a que a sus 29 años se encuentra en un momento en el que ya ha alcanzado la experiencia para ser un líder y mantiene un gran estado físico que le permite aguantar los 90 minutos de partido manteniendo una intensidad alta. Un jugador que "pasa desapercibido" y no ocupa portadas, pero se ha convertido sin hacer ruido en una pieza clave de un Betis que vive una de las mejores etapas, si no la mejor, de su historia.